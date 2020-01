Polino, durísimo con Listorti: "Lo único que hizo en su vida fue maltratar a la mujer"

"Me contaron un rumor que no pienso decir", comenzó José María Listorti durante la emisión de Hay que ver haciendo referencia a la obra de Antonio Gasalla que está en la cartelera de Mar del Plata. "Parece ser que en febrero pegan la vuelta, cosa que nos pone muy tristes, fuera de joda, por todos... Por los técnicos, por los productores, por Gasalla también. Parece que por una cuestión de recaudación", agregó luego.

Como todos los años, las recaudaciones de la temporada teatral de verano generan enojos entre aquellos que decidieron invertir en le rubro. La polémica comenzó primero en Villa Carlos Paz, pero no pasaron muchos días hasta que los conflictos se trasladaron a Mar del Plata.

Rápidamente, Marcelo Polino decidió responderle utilizando su programa, Polino Auténtico, en Radio Mitre: "Desde el 26 de diciembre me paso desmintiendo cosas de nuestra obra. A esta altura ya me lo tomo a chiste, porque si no tengo que salir y comprarme una 38", expresó. "Lo que más me dolió fue lo que pasó con el programa de Listorti, porque es de la empresa en la que yo trabajo", agregó.

"Trabajo en una productora en donde he hecho todo lo que me pidieron. Por eso, más allá del lugar de donde salió el rumor, lo mínimo que podés hacer es agarrar el teléfono y llamarme", explicó.

"Yo veía el rating online y el programa de él estaba marcando 0.9. La verdad es que viendo eso me preocuparía más por lo que pasa con el programa que estoy haciendo yo, que por lo que pasa con una obra de teatro. O sea, Listorti nunca aprendió nada, hace 15 años que intenta hacer periodismo de espectáculos y lo único que hizo en su vida fue el 'ohhh', hacer chistes misóginos y maltratar a la mujer en toda su carrera. No aprendió nunca nada", sentenció luego.

"Se escuda en el 'pero ya lo dijeron antes en otro lugar'. No flaco, lo haya dicho quien lo haya dicho, vos tenés una responsabilidad. Pero bueno, si no aprendió a hacer periodismo de espectáculos en 15 años no va a aprender en una tarde, obvio", disparó.