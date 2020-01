Polémica: denunciaron a Fede Bal en Mar del Plata

Federico Bal está protagonizando en Mar del Plata la obra "Mentiras Inteligentes" junto a Nora Cárpena, Arnaldo André y Micaela Vázquez.

En las últimas horas, el actor fue noticia a partir de problemas con los vecinos del Country Rumenco, uno de los barrios más top de La Feliz.Los vecinos del lugar lo denunciaron por ruidos molestos, según informaron en "El Run Run del Espectáculo", el ciclo que conducen Lío Pecoraro y Fernando Piaggio en Crónica TV.

De acuerdo al audio que dieron a conocer de una vecina, en el barrio "están cansados de la música alta que Bal pone en las fiestas que arma hasta las 6:30 de la mañana en su casa. No podemos dormir por sus ruidos". Incluso se organizó una reunión de consorcio de emergencia para tratar el tema y barajar la posibilidad de echarlo del barrio. Pecoraro contó que el actor dijo: "Yo de esto no tengo nada que ver, no me hago cargo".

Al aire, reprodujeron un audio de WhatsApp enviado por una de las vecinas, que explica la situación que le toca vivir a ella y a su familia: "Si me decís que hace una fiesta el fin de semana, bueno. Mis hijos se despiertan durante la noche por las fiestas, a las 6.30 los tengo que hacer dormir de nuevo porque este pibe que está al lado está gritando con sus amigos en la pileta. Me la aguanté cuatro veces, otra vez no. No entiende las normas de convivencia. Que se alquile una casa en medio de la nada, no en un barrio familiar. Necesito resolver esto porque sino vamos a terminar muy mal de verdad".