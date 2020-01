"Estas potras": Jujuy Jiménez presentó a sus primas

View this post on Instagram

u1d41u1d5eu1d41u1d5eu1d41u1d5eu1d41u1d5eu1d5eu1d5eu1d5e, P R E P A R E N S E u1d07su1d1bu1d00u1d0du1d0fs u029fu029fu1d07u0262u1d00u0274u1d05u1d0f!!! M U Y F E L I C E S en u1d39u1d3cu1d30u1d3c u1d3au1d3cu1d9cu1d34u1d31 ud83dudc83ud83cudffb Vamos a estar con @agustinneglia u0026amp; @jeymammon acompau00f1u00e1ndolos durante todo el verano por @americatv ud83dude0dud83dudca5 Queremos que sus noches estu00e9n llenas de alegru00eda y buena onda ud83dudcab u029fu1d0fs u1d07su1d18u1d07u0280u1d00u1d0du1d0fs!!! El placer ENORME de tener a las pacaritas en MI EQUIPO ud83dude0d ud83dude4cud83cudffcLAS QUIEROOO @caritorossello @cristinacagnina @irenearcieri @annaganz