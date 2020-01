Mariano de la Canal, el ex fan de Wanda, estuvo al borde de la muerte

Mariano de la Canal, "el ex fan de Wanda Nara", debió ser rescatado por guardavidas tras sufrir un calambre en el agua que le impidió moverse en las playas de San Bernardo.

"Me acaba de pasar algo terrible. De verdad que la pasé mal", contó el mediático, minutos después del hecho, cubierto con una toalla y con los ojos vidriosos a través de sus historias de Instagram.

Noticias Relacionadas De sirena a pescado: la fallida postal hot de Silvina Escudero

"Estoy en San Bernardo haciendo temporada, me vine al mar un rato y me agarró un calambre en la pierna. No sabía qué hacer porque no podía moverme, me agarró desesperación. Estuve como cinco minutos sin poder moverme, el agua me tapaba porque tragué como tres litros", continuó angustiado. "Gracias a Dios pude salir, me ayudaron. Pero la pasé mal. Gracias a Dios estoy vivo. Gente, disfruten de la vida porque uno no sabe cuándo nos vamos a ir", finalizó el mediático.

Ángel de Brito compartió en Twitter el video en el que se ve cómo el joven fue rescatado. Tras varios comentarios que señalaban que la situación se trató de un truco para generar revuelo por parte del mediático, Mariano de la Canal sostuvo: "Lo que me pasó a mí fue de verdad. Le agradezco a tanta gente porque me estalló el teléfono e Instagram con muestras de cariño. Los amo, gracias por acompañarme siempre, y a la prensa también, que estuvieron preocupados y siguiendo esta noticia".