El Indio Solari confirmó un nuevo concierto de su banda

El Indio Solari anunció una fecha de presentación de Los fundamentalistas del aire acondicionado. Como era de esperarse, el anuncio no tardó en entusiasmar a los seguidores que no pierden las esperanzas de volver a ver al ex cantante de Los Redondos sonre el escenario.

El día elegido es el sábado 7 de marzo, en el estadio Malvinas Argentinas, a las 20.30. Sin embargo, parte de su público rápidamente le consultó al Indio si él iba a estar al frente del concierto. De momento, la presencia de Solari en el show del 7 de de marzo no está confirmada.

Noticias Relacionadas Recuerdos que mienten un poco, por Indio Solari

Recordemos que el último recital en el que se presentó el músico fue en 2017, en Olavarría. En esa oportunidad, murieron dos personas en medio de una avalancha. Sobre ese episodio, Solari se manifestó a través de su libro Recuerdos que mienten un poco, y allí dijo: "Nadie me quita de la cabeza que esto fue algo político-mediático. Hay muchos detalles que mueven a la sospecha. El apagón de las luces al final, la policía que trababa las calles para que el público enfilase hacia una salida vallada y cerrada, la desaparición de todas las señalizaciones. Este no fue un quilombo accidental".