Conocé todos los ganadores de los Critic’s Choice Awards

La temporada de premios 2020 siguen a paso firme, y luego de la entrega de los Globo de oro, llegó el turno de los Critic’s Choice Awardshttps://es.wikipedia.org/wiki/Premios_de_la_Cr%C3%ADtica_Cinematogr%C3%A1fica. Entregados por la Asociación de críticos cinematográficos, estos galardones celebran lo mejor del cine y la televisión y para muchos son uno de los termómetros más cercanos a lo que puede suceder en la noche de los Oscar.

La lista completa de ganadores

Noticias Relacionadas Oscar 2020: cuándo se estrenan en Argentina las películas favoritas

Mejor película: Había una vez.... en Hollywood

Mejor director: premio compartido entre Sam Mendes por 1917 y Bong Joon Ho por Parasite

Mejor actor: Joaquin Phoenix por Guasón

Mejor actriz: Renée Zellweger por Judy

Mejor actor de reparto: Brad Pitt por Había una vez... en Hollywood

Mejor actriz de reparto: Laura Dern por Historia de un matrimonio

Mejor actriz secundario de comedia: Alex Bornstein por The Marvelous Mrs. Maisel

Mejor actor secundario de comedia: Andrew Scott por Fleabag

Mejor comedia: Fleabag

Mejor serie dramática: Succession

Mejor película de acción: Avengers: Endgame

Mejor actor secundario en drama: Billy Crudup por The Morning Show

Mejor actriz secundaria en drama: Jean Smart por Watchmen

Mejor película animada: Toy Story 4

Mejor actor en drama en televisión: Jeremy Strong por Succession

Mejor actriz en drama en televisión: Regina King por Watchmen

Reconocimiento a la trayectoría: Eddie Murphy

Mejor miniserie: Así nos ven

Mejor comedia : Dolemite is My Name

Mejor actriz de comedia: Phoebe Waller- Bridge por Fleabag

Mejor actor en comedia: Bill Hader por Barry

Mejor actriz secundaria en miniserie: Toni Collete por Unbelievable

Mejor película de ciencia ficción u horror: Us

Mejor película extranjera: Parasite

Mejor película para televisión: El camino, una película de Breaking Bad

Mejor serie animada: Bojack Horseman

Mejor elenco: The Irishman

Mejor Talk Show: Premio compartido entre The Late Late Show Witch James Corden junto a Late Night with Seth Meyers

Mejor actor de reparto en miniserie para televisión: Stellan Skarsgård por Chernobyl

Mejor banda sonora: Hildur Guonadottir por Guasón

Mejor guión adaptado: Greta Gerwig por Mujercitas

Mejor guión original: Quentin Tarantino por Había una vez... en Hollywood

Premio See Her: Kristen Bell

Mejor especial de comedia: Live in Front of a Studio Audience: Norman Lear's 'All in the Family' and 'The Jeffersons'

Mejor actriz en miniserie o película para televisión: Michelle Williams por Fosse/Verdon

Mejor actriz en miniserie o película para televisión: Jharrel Jerome por Así nos ven

Mejor actriz o actor joven: Roman Griffin Davis por Jojo Rabbit

Mejor vestuario: Ruth E. Carter por Dolemite is My Name

Mejor maquillaje : Bombshell

Mejor efectos visuales: Avengers: Endgame

Mejor fotografía: Roger Deakins por 1917

Mejor diseño de producción: Había una vez... en Hollywood

Mejor edición: Lee Smith por 1917