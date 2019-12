Susana hizo que Dieguito Fernando Maradona detone una bomba en vivo

Verónica Ojeda estuvo como invitada junto a su hijo Dieguito Fernando Maradona, de 6 años, en el programa de Susana Giménez.

Sobre la salud del niño, Ojeda afirmó: "Hace tres años estamos haciendo un tratamiento muy intenso con Dieguito Fernando", y contó que a su hijo a los tres años "le diagnosticaron autismo".

Luego la ex del Diez afirmó que tras unos estudios realizados en Estados Unidos descartaron que Dieguito Fernando tenga autismo, sino que posee "un retraso en el habla". "Se llama trastorno específico del lenguaje (TEL)", contó.

"Sufrimos mucho. Solo tuve el apoyo de mi mamá y de mi papá, de mi familia", reveló Ojeda, que el año pasado aceptó la propuesta de Diego para que lo acompañe a México y continúe allá el tratamiento de su hijo.

"¿Es por algo emocional?", indagó Susana. Y Ojeda confesó: "Tenía un bloqueo emocional grande. Y cuando yo me lo llevé a México, estar más cerca de su papá ayudó un montón".

Ojeda aseguró que Maradona paga los tratamientos, pero le apuntó por sus ausencias: "Tenés que estar o no estar. Por momentos Dieguito tiene una familia con primos, tías, hermanas, entre comillas, y de un día para otro desaparecen".

En la entrevista, Verónica negó las versiones que indicaban una situación de violencia de género con su ex en México: "Acá se decían muchas cosas. No fue así. Diego tiene un caracter muy especial. Y su hijo también tiene su mismo caracter. Y yo estoy acostumbrada a vivir solo con Dieguito y él no está acostumbrado a estar con mucha gente. Por lo que eso es un tema. Cinco meses así es complicado. Era un multitud en la casa".

También Verónica reveló que afectivamente transita un buen momento. "Estoy con alguien, pero lo quiero preservar", dijo, mientras en la pantalla mostraron en ese justo momentos fotos de ella junto a su nueva pareja.

Minutos después, Dieguito se sumó al living de Susana. La conductora le hizo varias preguntas al niño, pero entre ellas llamó la atención cuando lo consultó sobre su equipo de fútbol, a lo que Dieguito Fernando respondió con una bomba que sorprendió a todos: "River". A pesar de que al chiquito se lo vio distendido, en varios momentos intentó sacar el micrófono que su madre sostenía para que se escucharan sus palabras. Un momento particularmente incómodo se vivió cuando Susana le insistió al niño para que repita la frase: "Papá vení a visitarme. Papá te amo". Dieguito Fernando repitió esas palabras y mientras se entretenía con varios juguetes, "Su" siguió adelante haciéndole preguntas a Ojeda sobre la tensión y la incomunicación que tiene con Diego Maradona.

