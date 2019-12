Yanina Latorre: "Si Diego se quiere garch... a veinte, problema de él"

Todo el mundo estaba esperando que Yanina Latorre rompiera el silencio tras un nuevo escándalo que tiene como protagonista a su esposo Diego Latorre, vinculado con un vedette trans llamada Julieta Biesa.

Tras sincerarse ante la consulta de Ángel de Brito, que le dedicó los últimos minutos del ciclo de eltrece a un "mano a mano" con su panelista, reveló que está "separada hace casi seis meses".

"Me da mucha gracia. No puedo explicar lo que no es mío, pregúntenme de mi vida. La gente está loca. Sobre la vedette trans, absolutamente un delirio, un invento, una chica que busca prensa. Le pasó a Lavezzi... no me molesta".

Luego, profundizó sobre la actualidad de su vínculo con Diego: "Los audios no sabemos si son de ahora, si son viejos. Yo no le pregunté, estamos separados. Si el quiere mandar audios, tener cuarenta minas, garch... a veinte esta noche, problema de él. Nosotros no nos juramos fidelidad".

Sobre el final, no pudo evitar quebrarse: "Y... es Diego, es el amor de mi vida. Pero estábamos muy separados", cerró conmovida.