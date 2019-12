La Navidad de los famosos en las redes sociales

View this post on Instagram

Les cuento algo que acabo de aprender? La estrella se coloca en la cima del u00e1rbol el 24 y no antes porque representa, segu00fan la tradiciu00f3n cristiana, al astro brillante que apareciu00f3 en el cielo de Belu00e9n guiando a los Reyes Magos hacia el establo el du00eda que naciu00f3 Jesu00fas. Lo sabu00edan? u00a1u00a1u00a1Feliz Navidad!!!ud83cudf81ud83cudf84u2764ufe0f #christmas #christmaseve #nochebuena #susanagimenez #navidad