¿Susana Giménez le hizo la cruz a una importante actriz argentina?

Guillermo Francella, Florencia Peña, Darío Lopilato y Marcelo De Bellis estuvieron el domingo en el programa de Susana Giménez promocionando el esperado regreso de Casados con hijos, que esta vez salta de la pantalla chica a las tablas con funciones previstas para el mes de junio de 2020 en el teatro porteño Gran Rex.

La ausencia de Érica Rivas en el living de la diva de Telefe disparó todo tipo de especulaciones. Recordemos que la actriz, que ya había estado en el programa de Susana apoyando el lanzamiento de películas como Relatos salvajes y La cordillera, fue la última en confirmar su presencia en el espectáculo teatral que ya agotó la preventa de entradas. Antes de poner su firma en el contrato, Rivas quiso leer detenidamente el texto de la obra para corroborar que la comedia no incluya chistes machistas, ni referencias que vayan a contramano de estos tiempos de empoderamiento feminista.

La actriz que está considerada como una de las más artistas más talentosas de la escena nacional cumplió 45 años justo el domingo, pero su día de festejo no habría sido el motivo por el cual Rivas faltó al living de Susana. "Alguien dijo: 'Esta chica que no venga'", aseguró Guido Zaffora en Intrusos. Luego el panelista fue contundente al afirmar: "Fue ni más ni menos que Susana Giménez la que dijo: 'No la quiero en mi living'. Esto llamó la atención porque Érica había estado muchas veces en el programa, sobre todo en la presentación de películas como La cordillera o Relatos salvajes. De hecho, Susana le decía que era la mejor actriz cada vez que se la cruzaba".

Finalmente, Zaffora dio su contundente versión sobre el distanciamiento entre la diva y la actriz: "Al parecer, después de la acusación pública de Rivas contra Ricardo Darín por maltrato y destrato, Susana le 'hizo la cruz'. Dijo: 'Nunca más esta chica en mi living' y no pudieron convencerla, ni siquiera Gustavo Yankelevich; productor de la obra e intimo amigo de la diva de los teléfonos".