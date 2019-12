La odisea de los giles, afuera de la carrera por el Oscar

La odisea de los giles quedó afuera de la carrera por el Oscar como mejor película extranjera en una de las etapas finales de selección.

La Academia de Hollywood anunció diez films preseleccionados, entre una lista de 91 producciones, para formar parte de la nómina definitiva que pujará por una estatuilla el próximo 9 de febrero en Los Ángeles e incluyó como única película en idioma español a Dolor y gloria, de Pedro Almodóvar.

Los otros films preseleccionados son: Parasite, de Corea del Sur; Les Misérables, de Francia; Atlantique, de Senegal; Beanpole, de Rusia; The Painted Bird, de República Checa; Truth and Justice, de Estonia; Those Who Remained, de Hungría; Honeyland, Macedonia del Norte; y Corpus Christi, de Polonia.

Recordemos que aunque no competirá por un Oscar, la película protagonizada por Ricardo Darín, Verónica Llinás, Luis Brandoni y el Chino Darín, aún tiene chances de llevarse algún galardón en los Premios Goya y en el Festival de Palma.