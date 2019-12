Iripino se defendió por las críticas al "penoso" musical de Susana

Susana Giménez se reencontró con su histórico coreógrafo, Marcelo Iripino, en el estudio de su programa Marcelo Iripino, tras sonados cruces entre él y la producción del ciclo en años anteriores. Lejos de la gloria de producción de los musicales de antaño de Su, esta vez el segmento lució deslucido y en las redes varios usuarios calificaron a este momento como "penoso".

Lo cierto es que la diva empezó su último programa bailando con Iripino y bajando las escaleras con algo de dificultad y notoria incomodidad. ““Susana igual quería hacer algo chiquitito, por eso se nos ocurrió lo de prender las luces, y el bajar la escalera para que esté cerca de la gente. Sí le dio miedo y vértigo, pero si estaba yo ella estaba tranquila. Confía en los que la vamos a cuidar. Ella lo decidió”, aclaró Iripino en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad.

“Ella me dijo que se sintió muy cómoda. Le dije que mi trabajo siempre fue cuidarla y que se luzca”, retrucó el coreógrafo frente a las críticas por la performance de la conductora en ese pequeño segmento musical. “Este encuentro para mí fue como recordar los viejos tiempos. Volver con Susana fue como un lindo reconocimiento que me dio mucha felicidad. Me pone muy feliz porque que después de 20 años me sigan convocando tiene un valor doble. Y la gente que me recibió me dijo lo lindo que fue verme con ella, volví a tener 24 años que fue cuando empecé”, confesó Iripino emocionado.