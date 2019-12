Karina "La Princesita" se quebró en ShowMatch y denunció algo terrible

Karina "La Princesita" quedó eliminada en las semifinales del Súper Bailando 2019 y la cantante, desbordada por las lágrimas hizo un fuerte descargo sobre la traumática experiencia que atravesó en el certamen que conduce Marcelo Tinelli.

“Mi emoción es sincera de verdad. Te juro que yo leo mucho las redes y estoy agradecida con todos, porque nos acerca a la gente, pero tengo que reconocer que conmigo han sido muy duros, me han dichos cosas terribles, y por más que yo venga y me pare acá, creo que la gente debería bajar un cambio, no solo por mí, sino por un montón de personas”, lanzó al aire.

“Una cosa es la crítica constructiva y otra el odio que te hiere. Yo la verdad que lloré todos los días antes de venir acá por las cosas terribles que me decían”, destapó la artista, que indicó que la mayor cantidad de negativos que recibió fueron provenientes de Twitter.

“Igual sé que la gente que vota no son los de las redes, pero hiere mucho. Yo me alentaba, me decía que no les dé bola. No escuchen lo que hiere porque lastima un montón. A mí me costó venir acá cuando nunca moví un pie en mi vida”, continuó Karina a quien le venían ofreciendo ser parte del Bailando desde 2008. La cantante había jurado que nunca iba a participar, pero este año rompió esa promesa, con todo el costo que eso conllevó.

Con respecto a su experiencia en la pista, en cambio ratificó: “La quiero hacer corta y decir que disfruté mucho estar acá”, sentenció la cantante, que recibió el apoyo incondicional de las dos mujeres del jurado, Pampita y Florencia Peña.