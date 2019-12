Karina denunció irregularidades en la votación del Súper Bailando

Karina La Princesita perdió la semifinal del "Súper Bailando" contra Nicolás Occhiato. Más allá de las lágrimas por el bullying que recibió en las redes sociales y del agradecimiento a la producción del certamen conducido por Marcelo Tinelli, la cantante tropical denunció este sábado desde las redes que muchas personas no pudieron votarla en el teléfono.

"Anoche me llamaban avisándome que mis votos no entraban, lejos de creerlo, hice lo mismo para comprobar y si. Lo hablé con el Chato, me explicó que colapsaban, pero mandamos baila Nico y entró", comentó la artista tropical. Además, compartió varios tuits más señalando irregularidades en el proceso de votación telefónica.

Finalmente, para distender un poco la situación, Karina tuiteó en la siesta de este sábado: "La pasé muy bien durante todo el certamen. Deseo lo mejor a Nico, Flor Jazmin, Flor Vigna y Facu que lo adoro.. Y lo mío de los votos no tiene nada que ver con ellos. Quiero dejarlo en claro. Me encantan los 4".