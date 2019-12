Café Tacvba le cambia la letra a "La Ingrata" y volverá a grabarla

Café Tacvba se presentó el fin de semana en el Foro Sol de México en el marco de los 30 años de carrera, y sorprendió con una nueva versión de su hit "La Ingrata". Con Andrea Echeverri de Aterciopelados como invitada, la banda mexicana hizo una versión feminista, con un cambio en la letra.

"Ingrato, no me importa si me quieres; me vale si me dejas, a mandarte a la chingada, ingrato, porque soy independiente, porque no te necesito. No soy tu media costilla, respeto es lo que exijo. Ingrato ni una más es lo que pido ...macho abusivo, que la violencia se desaparezca, la tolerancia será bandera", dice una de las nuevas estrofas.

"Creo que fue bien recibida, la gente la comentó y hay una buena vibra alrededor de ella. La verdad es que invitar a Andrea fue una cosa maravillosa, ella con su sensibilidad supo poner las letras, destacó Rubén Albarrán, cantante de la banda", según publicó El Universal.

Recordemos que en 2017, Café Tacvba anunció que no iba a tocar más en vivo la canción. La letra, cargada de ironía, relata cómo un hombre despechado termina matando a su mujer porque lo abandonó ("Por eso ahora tendré que obsequiarte un par de balazos pa’ que te duela, y aunque estoy triste por ya no tenerte, voy a estar contigo en tu funeral").