El mensaje de Marcelo Tinelli tras la asunción presidencial

Mi enorme cariu00f1o y admiraciu00f3n para nuestro Presidente, querido @alferdezok . Deseo de todo corazu00f3n que puedas cerrar la verdadera grieta que tenemos los argentinos, que es entre los que comen y los que no. A nadie le puede faltar la comida en su mesa. Es lindo escuchar que se viene un pau00eds donde se empieza por mirar a los sectores mu00e1s humildes. Un discurso excelente el de esta mau00f1ana. Me encanta acompau00f1arte desde esta epopeya que estamos encarando, que es el hermoso proyecto de Argentina contra el hambre. Fuerza Alberto! Vamooos Argentinau2764ufe0fud83cudde6ud83cuddf7