Fede Bal se fue del velorio de su padre y apareció en ShowMatch

Tras un largo padecimiento, el actor, guionista y director Santiago Bal falleció este lunes por la tarde tras atravesar una neumonía y múltiples problemas de salud.

A pesar del fallecimiento de su papá, Federico Bal estuvo presente en la noche del lunes en "ShowMatch".

"Gracias por estar acá, Fede. Cuando me lo dijeron, no podía creer el compromiso. Lo adoraba a tu viejo. Este programa se lo queremos dedicar a él", dijo Marcelo Tinelli antes de darle un abrazo a Fede.

"Me pasan muchas cosas en este momento. Mi papá amaba tu programa, lo veía todas las noches. Cuando ganamos en 2015 estaba acá y es una imagen que jamás me voy a olvidar", comenzó el actor.

"Él (Santiago) me hubiese dicho que venga. Mi papá, entre otras cosas, me enseñó a ser feliz. Y yo acá soy feliz", continuó. Y añadió: "Es un golpe re bajo, pero recién lo estábamos velando y con 15 amigos nos vinimos al programa. Él hubiese querido que esté acá, en mi lugar, mi laburo, un lugar que me dio muchas alegrías".

"Se fue como yo querría irme, con una sonrisa. Mi mamá me pidió que entre a verlo y tenía una sonrisa en la cara", contó emocionado Fede.

"Hoy se fue con sus tres hijos abrazados, algo que fue muy difícil en vida. Pusimos Frank Sinatra y bailamos al lado de él. Parecía una fiesta, no un velorio. Cantamos y me contaron anécdotas que me hicieron cagar de risa... Yo venía preparándome para la partida de él hace muchos años. Abrazo a la vida y a la muerte como él me enseñó. Amaba a mi mamá a pesar de haberse mandado todas las cagadas. Y esa mujer hoy, como un soldado, estaba al lado de él. Parecía una foto de marquesina de temporada. Lleno de actores, artistas, vedettes, baliarinas. Se fue como un grande, ojalá me vaya así el día de mañana", finalizó Bal.