Fuertes rumores de romance entre Dolores Barreiro y un conocido político

En febrero de este año Dolores Barreiro y Matías Camisani se separaron tras más de dos décadas de relación.

Luego de un largo silencio, la modelo habló sobre la ruptura y aseguró: "Por supuesto que fue en buenos términos, estamos muy bien".

En las últimas horas, Laura Ubfal publicó en su sitio una noticia que hizo indignar a la modelo. Según contó la periodista, Barreiro estaría comenzando una relación con Francisco de Narváez, quien también está sin pareja en este momento.

En diálogo con PrimiciasYa.com, Barreiro negó rotundamente ese rumor y aclaró: "Nada que ver, no estoy saliendo con Francisco. Ya vi que estuvieron poniendo cualquier cosa y me parece una falta de respeto total".

"Me reuní con él por trabajo, no tienen que poner barbaridades sin preguntar. Ella -por Laura Ubfal- ni me preguntó. Es una irrespetuosa. Tengo cinco hijos y me separé hace un año, nunca fui del escándalo ¡Hay que ser respetuosos!", remarcó molesta.