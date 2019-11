Una movilera interceptó a la China Suárez y la actriz lanzó una contundente advertencia

Eugenia "La China" Suárez volvió a la Argentina luego de unos días de descanso en Estados Unidos con sus hijas Rufina y Magnolia, en medio de la polémica por la separación de Benjamín Vicuña.

A pesar de que la actriz se mostró de buen semblante, lanzó una tajante recomendación a la movilera del programa Confrontados que la interceptó: "Porfa, cuidado con lo que decís por que... Mis vacaciones estuvieron divinas. Es muy temprano para hacer un balance", aseguró evitando referirse a su tema de pareja.

"Estoy con mis hijas, no quiero hablar de eso, está Magnolia, no me parece. No tengo más nada para decir", remarcó la por el momento ex de Vicuña, marcando un notable límite frente a la pregunta de la cronista sobre su situación sentimental.