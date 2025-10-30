En casino tótem un jugador ganó dos pozos millonarios en una hora
En el Casino Tótem de San Martín, un apostador se llevó más de $26 millones en una sola noche. Ganó 2 veces seguidas con una apuesta de apenas $1.760.
La suerte parece haber elegido una dirección definitiva: el Este de Mendoza. Apenas una semana después de que el Casino del Tótem entregara un récord histórico de $22 millones, la fortuna volvió a estallar… ¡pero esta vez por partida doble!
En una noche que ya es leyenda, el mismo jugador ganó dos pozos millonarios consecutivos en las máquinas Bashiba: Primero, un premio de más de $8.000.000. Y, apenas una hora después, otro de más de $18.000.000, con una apuesta de $1.760 en la máquina Nº1085.
“Nunca habíamos visto algo así. Dos pozos millonarios en una hora, con el mismo jugador… es algo verdaderamente histórico. Luca$ está regalado, y esto nos confirma que la fortuna vive definitivamente en el Este”, destacaron desde Tótem
Este doble golpe de suerte vuelve a poner al Casino de Mendoza – Sala Este, ubicado en el complejo Tótem Boulevard, en el centro de todas las miradas: tres premios millonarios en menos de diez días, sumando más de $48 millones entregados.
- Premios: +$8.000.000 y +$18.000.000
- Juego: Bashiba – Zitro
- Apuesta: $1.760
- Máquina: Nº1085
El fenómeno Luca$ – El Gato de la Fortuna – sigue arrasando con su buena energía y confirmando que la suerte se mudó definitivamente al Este.
En Tótem, todo puede pasar… y a veces pasa dos veces seguidas.
- Casino de Mendoza – Sala Este
- Tótem Boulevard – Calle Míguez y Ruta 50, San Martín, Mendoza
- Entrada libre y gratuita
- Consultas y reservas: 261 6128428
Viví la emoción, porque donde está Luca$, ¡la fortuna no se detiene!