En casino tótem un jugador ganó dos pozos millonarios en una hora

En el Casino Tótem de San Martín, un apostador se llevó más de $26 millones en una sola noche. Ganó 2 veces seguidas con una apuesta de apenas $1.760.

La suerte parece haber elegido una dirección definitiva: el Este de Mendoza. Apenas una semana después de que el Casino del Tótem entregara un récord histórico de $22 millones, la fortuna volvió a estallar… ¡pero esta vez por partida doble!

En una noche que ya es leyenda, el mismo jugador ganó dos pozos millonarios consecutivos en las máquinas Bashiba: Primero, un premio de más de $8.000.000. Y, apenas una hora después, otro de más de $18.000.000, con una apuesta de $1.760 en la máquina Nº1085.

“Nunca habíamos visto algo así. Dos pozos millonarios en una hora, con el mismo jugador… es algo verdaderamente histórico. Luca$ está regalado, y esto nos confirma que la fortuna vive definitivamente en el Este”, destacaron desde Tótem

Este doble golpe de suerte vuelve a poner al Casino de Mendoza – Sala Este, ubicado en el complejo Tótem Boulevard, en el centro de todas las miradas: tres premios millonarios en menos de diez días, sumando más de $48 millones entregados.

  • Premios: +$8.000.000 y +$18.000.000
  • Juego: Bashiba – Zitro
  • Apuesta: $1.760
  • Máquina: Nº1085
El fenómeno Luca$ – El Gato de la Fortuna – sigue arrasando con su buena energía y confirmando que la suerte se mudó definitivamente al Este.

En Tótem, todo puede pasar… y a veces pasa dos veces seguidas.

  • Casino de Mendoza – Sala Este
  • Tótem Boulevard – Calle Míguez y Ruta 50, San Martín, Mendoza
  • Entrada libre y gratuita
  • Consultas y reservas: 261 6128428

Viví la emoción, porque donde está Luca$, ¡la fortuna no se detiene!

