¿Cuál es el significado de la palabra pareja?

Natalia Barrera, coach y creadora del Método Alquimia Femenina, nos cuenta el significado de la palabra “pareja”.

Hablemos de la pareja: ¿qué es una pareja? La misma nos habla de par, dos partes que se vinculan entre sí para formar una unidad.¡Hoy hablaremos de las parejas amorosas: ese par que se une simbólicamente por amor.

Es muy extraño y significativo encontrar la historia detrás de la pareja amorosa. Todo empieza con el enamoramiento, "escuchemos bien" "en amor miento parte el amor es una mentira, ya que la química emocional que se juega en el momento de "gustar" y "atraer" tiene que ver con un exceso en dopamina, serotonina y un cóctel hormonal que hace que veamos a la otra persona "perfecta"... y como sabemos la perfección no existe "es una mentira" y eso es lo que ocurre cuando se va la Yoli a del amor y aparece la realidad y me doy cuenta que la otra persona no cubre todas las expectativas "que yo tenía en mi ideal".

Cuando aparece el amor automáticamente queremos unirnos y comprometernos, primero somos novios "no vio" y en parte "no vemos" claramente lo que sucede en este par que en algún momento decide "casarse" poniendo su compromiso en un

símbolo de anillo en el dedo anular.

¿Es que al final la pareja hace una unión que nace desde el anular? ¿Pero anular qué? Pues claramente "esposándonos" (es la palabra esposa que nos recuerda que ya no somos libres). ¿Será por eso que al final cuando el enamoramiento se va sentimos que la pareja nos quita libertad?

Es claro que en los tiempos que experimentamos las parejas quieran libertad y espacio, hoy nos "juntamos" más que casarnos. Porque en parte comprendimos que en la pareja es clave amar porque si no al final somos esclavos por amor y nos "cortamos las alas por amor", ¡al revés de lo que debería ser!

La idea que tenemos del amor es una construcción social que nos lleva a someternos por amor y ser dependientes de él, en vez de aprender amar como vehículo hacia darnos libertad a la par.

Un amor que encierra, depende y somete, es un amor que termina siendo una esposa, justamente un par detrás de una reja. Un amor que abre, permite al otro ser y liberarse de poseer, es el amor que crece y da alas.

Porque la función de la pareja es ser una unidad que se complementa y que deciden por amor caminar a la par. Por eso si nos casamos que sea para anular el egoísmo, porque la pareja se trata de compartir no de ¡dividir!. Si nos esposamos que sea desde

el origen de su palabra spondere, "prometer" donde decidimos ser fieles al amor, y a nuestra palabra.