Según la ciencia, esto deberías considerar antes de volver con un ex: ¿lo sabías?

Todos, en algún momento de la vida se han preguntado si regresar con un ex es una buena opción. Es por eso, que te guiamos antes que tomes cualquier decisión.

Este tema se ha vuelto muy polémico en las redes sociales. Por este motivo, los expertos en la materia se han dado la tarea de realizar estudios. Esta vez la agencia online Parship, ha realizado una búsqueda de pareja y que reveló que: el 52% de las mujeres y el 71% de los hombres han decidido volver con sus ex parejas por miedo a sentirse solos, y no por amor o cariño.

Por ende, lo primero que debes hacer es recordar por qué te fuiste de esa relación. Luego, analiza cada detalle y se honesta contigo misma. A su vez, puedes revisar qué problemas no se revolvieron, como podrían resolverlos y si hay una solución. Después de este análisis si decides regresar con tu antigua pareja asegúrate de que está vez sea diferente.

Debes estar completamente segura de que será borrón y cuenta nueva, prepárate para aceptarlo. Todo lo que haya sucedido bueno o malo debe quedar en el pasado, especialmente lo malo, para que así la relación no se vuelva tóxica ni un círculo vicioso para ninguno de los dos.

Pregúntate si lo extrañas, o si realmente lo que no quieres es estar sola. Debes tomar en cuenta esta opción, ya que es muy importante para tu vida. Si la decisión está basada en la soledad piensa en esto: a pesar de que terminar cause dolor capaz necesites un tiempo a solas para crecer, pero si lo extrañas y no te ves en un futuro con más nadie puede que darle una segunda oportunidad no sea tan malo.

Lo más importante será siempre evaluar cuáles fueron los pro y los contra de la relación, ver si tienen mejora o si realmente ya dio lo que tenía que dar. Lo más importante es que cada decisión que tomes te haga crecer como persona y en todos los ámbitos.