Se acabó la duda: ¿por qué tu pareja ya no te besa en la boca?

Te has preguntado muchas veces: ¿por qué tu pareja ya no te besa en la boca como antes? Esto se debe a diferentes factores cuando tu pareja pierde el interés de besarte en la boca es porque hay algún problema o porque simplemente es una persona menos afectuosa que tú.

Lo cierto es que los besos, que se producen en una relación sentimental como productos de la pasión y el amor, existen en un momento íntimo entre la pareja. Pero si han desaparecido, ¡te indicamos la razón!

Si estás en la etapa de noviazgo y observas que tu pareja no te besa en la boca, puede ser que no quiera compromisos o aún no esté listo para afrontarlos. También debes tener en cuenta que tipo de comportamiento tiene contigo y definir si solo te quiere para tener encuentros íntimos y no te ama lo suficiente para hacer pública una relación sentimental.

Por otra parte, cuando ya es una pareja formalizada y de la noche a la mañana desaparecen los besos, existe otra serie de factores que pueden estar ocasionando esta postura.

Pérdida de la pasión: puede ser que han caído en la rutina y al pasar de los años tu pareja ha perdido el interés por los encuentros íntimos, adicionalmente le puede sumar el estrés de sus rutinas diarias, junto con posibles riñas y enfados. Estos son factores que pueden hacer que tu pareja no sienta la misma atracción que cuando comenzaron su relación.

Problemas profesionales o familiares: esto es un factor que va más allá de la pasión, esto puede ser motivado por diferentes niveles de presión, producidos por problemas profesionales o familiares. Los cuales hacen que la libido baje, esto a su vez hace que tu pareja sea menos afectiva y evité besos en la boca, ya sea porque está cansado o no quiere tener ningún acercamiento para evitar un encuentro íntimo.

Los niños: otro factor que puede afectar es si tienen muchos años de convivencia y tienen hijos.Pues tu pareja evita besos en la boca porque los niños son muy pequeños para comprenderlo.

Una pareja estable: por lo general cuando una pareja tiene muchos años consideran que ya es estable y no sienten la necesidad de tener ese contacto físico.