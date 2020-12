¿Estás cansado de los celos de tu pareja? Descubre cómo solucionarlo definitivamente

Los celos en una pareja son reflejos de inseguridad, muchas personas tienen un mal concepto de ello, creen que "el que cela ama", una frase que se suele utilizar para manipular a la pareja, hoy te daremos algunas claves para que manejes ese sentimiento tan dañino y algunas pistas para que puedas determinar cuándo debes tomar una decisión drástica.

Para amar debes sentirte seguro de tu pareja, ya que las inseguridades despiertan emociones y es más sano crear una relación sólida con comportamientos saludables.

Analiza por qué estás celando

Pueden ser muchos los factores que conllevan a que tu pareja sea celosa, Por ejemplo: si te ve hablando con alguien en el gimnasio, si te pones falda a tu trabajo o llegas un poco tarde a casa. Lo más importante es que no cambies tu comportamiento porque él o ella te lo exija, lo mejor es que conversen y lleguen a un acuerdo.

No desprecies sus miedos

Quizás los celos de tu pareja son producto de sus miedos y en una relación pasada fue traicionado y de allí erradican sus inseguridades, o quizás es una persona con baja autoestima, lo ideal es entablar una charla amigable, debes viajar hasta la raíz del problema, para ello necesitas escuchar a fondo su historia, ten presente que superar una situación fuerte no es fácil, necesita de tiempo, paciencia y mucho amor.

Intenta no ponerte a la defensiva

Por lo general es una situación difícil, pero cuando empiece la retahíla, respira hondo. Si tu pareja te está acusando de una situación sin sentido, responde con calma, ya que si lo haces con furia estarás dándole la razón, no olvides que las conversaciones tienen reglas y no permitas gritos, ni ofensas.

Establece reglas

Todas las parejas tienen reglas y límites que no se deben cruzar, esto le dará a tu relación más confianza.

Comportamientos que te permiten tomar una decisión drástica.

Si tu pareja te pide que le des la clave de tu móvil para confirmar que lo que dices es verdad, no lo permitas, ya que no debe comprobar nada, debe existir confianza entre ambos. También, si te pide que dejes de visitar a tus amigos o familiares, en realidad eso no es amor, No deben existir ese tipo de restricciones en una pareja sólida. Una persona que en realidad te ama no te prohíbe que dejes a tus seres queridos.

En este momento es cuando debes tomar una decisión drástica, y cambiar tu ritmo de vida, lograr ser realmente feliz y salir de una relación tóxica.