Los 5 trucos fáciles y rápidos para que tu melena se vea limpia por más tiempo

El cabello hay que cuidarlo: no hay más vuelta que darle. No es para nada fácil hacerlo, pero existen algunos trucos que nuestros santos peluqueros y expertos en pelo tienen para ofrecernos. Hay mucho más que solo cinco, pero nosotros te mostraremos los más importantes para que no borres de tu mente.

Existen mujeres que lavan su cabellera todos los días porque sienten que la tienen grasosa o están perseguidas de que todo el mundo las está viendo, mientras que otra que lo hacen dos o tres veces por semana. Según los estilistas, no hay nada escrito sobre esto sino que debemos lavarlo cuando el pelo lo pida: cuando se comience a abrir o se ponga grasoso, es ese el momento de lavarlo. Pero, si lo queremos hacer todos los días, solo debemos buscar los productos adecuados para no dañarlo.

Cortesía: More

Lo segundo es buscar el champú y acondicionador correcto para nuestra melena. No el que nos sugirió nuestra amiga o prima: el adecuado para tu tipo de pelo y para el estado en el que se encuentra, ya que esos son dos lineamientos esenciales. En tercer lugar, es importante cómo lo desenredamos: hay que empezar del medio y puntas hacia las raíces. Además, debes hacerlo de manera suave para no romper el cabello. Si ves que es muy difícil desenredarlo, puedes comprarte spray hidratante que facilite el proceso.

Cortesía: Pop Sugar

Luego de desenredarlo, lo mejor es secarlo con una toalla dando pequeños toques, sin frotar. Y, por último, si tienes pelo liso lo mejor es secarlo boca abajo, pero en cambio si tienes ondas o rulos, lo bueno será aplicar un producto para darle forma y secar con un difusor.