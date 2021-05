Mira el look de Juliana Awada para cosechar en su huerta

La empresaria, ex primera dama y esposa de Mauricio Macri, Juliana Awada, nos impacta siempre con sus looks. No importa lo que esté haciendo, ella siempre se ve perfecta para la ocasión. Pero, ¿te la imaginas en modo cosechadora?

Bueno, te contamos que se ve impecable hasta en la jardinería. En su cuenta de Instagram contó que en la mañana del pasado domingo cosechó espinacas de la huerta que tiene en su casa y además de mostrar el producto de su tierra, nos regaló un look de entrecasa para inspirarnos.

Juliana Awada decidió cosechar con botas de lluvias en color negro, ripped jeans, que le dan un estilo canchero y descontracturado, y un sweater estilo marinero en color beige con rayas azules con una camisa blanca debajo.

Lo acompañó con un sombrero tipo piluso de gabardina, para protegerse el sol de otoño.

Foto: Instagram @juliana.awada

También mostró su orgullosísima su cosecha: espinacas orgánicas, junto a los guantes de jardinería que utilizó (divinos también):

Foto: Instagram @juliana.awada

Tengas no tu huerta en casa, ¿qué te parece este atuendo para un día de jardinería?