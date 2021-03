Mendocinas admiradas: cuál es el secreto de estas mujeres que inspiran

El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer y para reconocerlas, en su día, entrevistamos a cuatro mujeres mendocinas que son las protagonistas del cambio en nuestra provincia. Son mujeres que inspiran por el simple hecho de atreverse. Y si hay algo que tienen en común es cada una de ellas trabaja para cumplir sus sueños, así como también para servir a los demás.

Verónica Sottano es empresaria hotelera, propietaria del hotel Internacional Mendoza y un fiel ejemplo de la reinvención en épocas de crisis.

Dalila Taham es diseñadora mendocina, aunque ella afirma que es modista, se convirtió en una de las protagonistas de la cuarentena, no solo por su trabajo solidario - fabricó barbijos para los hospitales-, sino también por sus polémicos videos en las redes sociales donde le imploraba al presidente "no más restricciones".

Otra mujer que se atreve, empuja y se mueve para cambiar la realidad de la base de nuestra sociedad: la infancia, es Victoria Abihaggle. La abogada, que hoy dirige la Agencia para el Desarrollo de la Primera Infancia en el departamento de Las Heras, es soñadora y apasionada y lo deja plasmado en su rol social.

Mientras que Mariana Ferrari Day, la astróloga mendocina, afirma que el cambio está en uno y para ser una gran mujer hay que empezar a trabajar de forma personal. "La energía está disponible, solo hay que saber canalizarla", dijo.

Nos preguntamos, ¿qué es lo que hace que cada una de ellas sea totalmente admirable? Y después de varias horas de charla concluimos que todas tienen un punto en común. "El trabajo personal, la crisis, los sanos límites y la voluntad".

Trabajo personal

Según Marian Ferrari Day, desde lo personal:

"A la vida venimos a laburar. Laburar en los vínculos que se van manifestando a través del otro y a medida que uno va encontrándose, a través de los otros, se van produciendo esos momentos de felicidad. Ese es el kit de la cuestión", dijo.

Por lo que Victoria aportó: "Nosotros tenemos todas las herramientas para trabajar en nosotros mismos. Yo veo niños que comen una vez por día, que no tienen oportunidades".

"Entonces me parece imperdonable que alguien no se disponga a trabajar en sí, a dar y a trabajar para el prójimo. Porque nosotros, que poseemos las herramientas, tenemos hasta la obligación moral de hacerlo".

La crisis

Lo mismo ocurre con la crisis. Cada una de ellas identificó el momento más crítico de sus vidas como el trampolín para crecer. "A partir de la crisis nunca jamás volvemos a ser lo que éramos antes. Identificar ese despertar es un camino de ida", manifestó Victoria Abihaggle.

Mientras que Verónica Sottano recordó la hora, el día y lugar en el que se replanteó su vida. " Se trató de mi separación de pareja. Entre en una crisis existencial muy fuerte y cuando salí de una situación complicada de salud me di cuenta que ya no era la misma".

"Yo iba en el auto mirando hacía afuera y me decía a mí misma: `Tiene que ver otra forma de vivir. No puede ser esta la vida, tiene que haber algo más´", reflexionó y contó que a partir de allí su vida cambió.



Por su parte, la diseñadora Dalila Taham compartió que siempre trabajó desde la "carencia". "Es lo que tomé de mi árbol genealógico, pero ya desde grande desperté e identifiqué que la palabra que siempre me acompañó fue la voluntad y encontrarme conmigo misma".

La voluntad

"Vamos a hacer lo que nos gusta, porque le hace bien a nuestra salud", dijo Dalila Taham. "Es que yo gestioné este camino que elegí y soy consciente de eso. Por eso siempre me pregunto: ¿Qué soy? con la dualidad más grande del ¿Quién soy"".

Es que para Dalila, la voluntad es tener presente el "qué quiero ser" y vivir en un permanente "dar". "Es que ahí está mi gran satisfacción personal", compartió.

Los sanos límites

Otro de los grandes condimentos que lleva una mujer inspiradora es el saber pronunciar con énfasis el "no". "Yo, por ejemplo, siempre viví a merced de los demás hasta que me di cuenta que no podía querer a los demás si no me quería primero a mí misma", contó Marina Day.

"Tenía invertidas las cosas. No me valoraba a mí misma y al mirarme a través de los demás, me di cuenta que lo que realmente buscaba era la aprobación y el amor del otro, pero no el propio", agregó.

"Nos criamos con la idea de que somos mejores personas si nos damos solo a los demás, pero la vida me demostró que no. Que la máscara de oxígeno primero va en uno y después vas a poder ayudar a los demás", sumó y concluyó: