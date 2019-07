La tendencia en general es habitar espacios cada vez más pequeños, pero que estén mejor distribuidos o sean más funcionales. Si estás pensando en cambiar un lugar pequeño, mirá las siguientes ideas para ponerlas en práctica y aprovechar al máximo cada metro cuadrado.

Unificar

Es importante para que el lugar se vea más grande y para que no hayan tantos saltos de color. Esto no significa que no puedas usarlo, sino que elijas uno o dos neutros y los mantengas en todos los espacios. Recomiendo personalmente mantener colores claros en pisos, techos y paredes para que ilumine.

Monoambiente

Determinar los espacios

Es fundamental antes de empezar, saber cuáles son las medidas del monoambiente y a qué espacio vas a darle más protagonismo. Si te gusta disfrutar del living en todo momento o si necesitas en realidad una mesa alta para comer.

Monoambiente

Divisores

Cuando ya sabes con que espacios contás, el siguiente paso es pensar los divisores. Acá hay mucha variedad y es muy personal. Algunos prefieren espacios integrados visualmente, otros no quieren que se vea la zona del dormitorio y también existe un gran problema con los olores de las comidas. Entonces según cada necesidad es como se podrán dividir estos lugares.

Monoambiente sin divisor

Monoambiente con mueble divisor

Monoambiente con cortina divisora

Monoambiente con muro divisorio

Si siempre te gustó más usar el living que el resto de tu hogar, hace click acá que te muestro tips para planificarlo y que sea un éxito.

Monoambiente con medio muro y ventana divisoria

