Juliana Awada y Yanina Latorre inspiran a todas las mujeres con estos looks

Juliana Awada es una de las empresarias de moda más importantes de nuestro país, mientras que Yanina Latorre se ha convertido en una de las periodistas de espectáculo más conocidas. Las dos compartieron un mismo evento de la marca de belleza, Esteé Lauder, y se lucieron con sus atuendos versátiles.

Aunque Yanina Latorre es más moderna u osada que Juliana Awada que prefiere el minimalismo, ambas compartieron un mismo sentido de la moda en esta celebración. Dos estilos diferentes pero compartiendo la atemporalidad y el buen gusto.

Juliana Awada es fanática de los atuendos monocromáticos y esta vez no fue la excepción con un look en blanco total. La influencer se decantó por un pantalón recto junto con un sweater furry de cuello alto, zapatillas y bolso marrón estilo bandolera con hebilla dorada. Sus gafas de sol no podían faltar porque ya son parte de sus estilismos.

Juliana Awada y Yanina Latorre en un evento de Esteé Lauder. Foto: Instagram.

La ventaja de estos looks monocromáticos es que estilizan tu figura como también te añaden unos centímetros más, lo que puede ser un gran beneficio para las mujeres de estatura petite que quieran resaltar más sus piernas o quieran buscar verse más elegantes.

Yanina Latorre, en cambio, optó por un outfit más primaveral con un vestido en verde militar de mangas princesa, escote en V, elástico en la cintura y grandes volados junto con unas botas negras y gafas de sol cuadradas. Aquí, la periodista se sumó a la onda más romántica y juvenil, pero sin dejar de lado la elegancia y el confort.

Dos looks distintos pero en una misma sintonía. ¿Cuál es tu atuendo favorito?