Tini Stoessel lleva las gafas tendencias 2022

Tini Stoessel es considerada como una referente de la moda para muchas niñas y adolescentes. Este año, sus looks están inspirados en los años 2000 cuando la tendencia era muy chic. La cantante se viste con crop top, pantalones tiro bajo, sneaker, gafas futuristas y, muchas veces, lo acompaña con el pelo con trencitas o chuflines.

Tini pareciera ser fanática de los accesorios porque en ninguno de sus looks los deja de lado, siempre los acompaña con aros llamativos y diferentes tipos de sombreros pero lo que más nos gusta son sus gafas. A lo largo de su carrera la hemos visto con diferentes tipos de lentes de sol.

En esta nota vamos a dejar una selección de sus mejores gafas de sol:

Gafas rectangulares

Para el Tini Tour, ella junto con su vestuarista, optaron por un conjunto de pantalón y camisa verde de ecocuero, al estilo trap, acompañado por unos lentes rectangulares con vidrio marrón y transparencias. Este modelo es ideal para personas con cara redonda porque lo hará parecer mucho más delgado.

Tini con un perfecto look en el Tini Tour. Foto: Pinterest.

Gafas de formas

Tini Stoessel para el videoclip de la canción “Duele” eligió unas gafas en forma de nube con cadenas y strasses colgando. Son perfectos para lucir en una fiesta o en un evento con personas con estilo. Si sos de las personas que siempre buscan arriesgar un poco más con sus looks, ¡estas gafas transparentes son para vos!

Lentes en "Duele". Foto: Pinterest.

Gafas futuristas

En el video musical de la “Triple T”, ella lucía un total look fucsia combinado con gafas futuristas con tonalidades en rosa. Este outfit es muy chic y es perfecto para las amantes del rosa. Los brillos y el fucsia imponen tendencia, son el must have seguro del año.

Gafas con su total look fucsia. Foto: Pinterest.

Gafas Christian Dior

En uno de sus últimos post de Instagram subió un outfit muy lollipop, una remera corta, un jean tiro bajo y unos lentes de sol marrones de Christian Dior conformaban el mismo. Estas son muy usadas por muchos motociclistas porque cubren gran parte de la cara pero, hoy, son muy utilizadas por toda la industria de la música.

Tini Stoessel es un icono de la moda. Foto: Instagram @tinistoessel.

Esta fue la selección de los 4 tipos de gafas usadas por Tini Stoessel. En esta lección de estilo, ella nos enseña a jugársela un poco más con los accesorios y no quedarnos en la norma. ¿Qué te parecieron?

Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!