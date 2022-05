Juliana Awada tiene la cartera perfecta para este invierno

Juliana Awada llama la atención en cada una de sus apariciones. Y después de haber brillado en eventos nocturnos, esta semana la ex primera dama fue protagonista de un evento íntimo organizado por una empresa de cosmética y belleza. Y alcanzó con un look simple y un accesorio estrella -una cartera tipo bandolera- para que Juliana Awada volviera a ser inspiración y referencia de estilo para este invierno.

Juliana Awada con la cartera bandolera de una colección que lleva su nombre.

Sobre un look monocromático en off-white -con sweater y pantalón, además de zapatillas también en blanco- se cruzaba la correa de una cartera en color marrón que no pasó inadvertida. Se trata de un diseño que forma parte de una colección cápsula que Juliana Awada acaba de presentar junto con la firma Clementine. Y lo consagró al instante como la cartera perfecta para combinar con looks de otoño e invierno.

La empresaria de moda sabe como consagrar un ítem tendencia, y así fue como Juliana Awada aprovechó este encuentro íntimo e informal entre amigas y famosas para presentar en sociedad uno de los artículos de la línea “CLM by Juliana” que la vuelve a instalar como una auténtica creadora de estilo.

La bandolera tendencia inverno 2022 de Juliana Awada.

Su colaboración con la firma que se autodefine por su “simpleza en la formalidad de los objetos, nobleza en los materiales utilizados, y diseño clásico y atemporal” es un fiel reflejo de su estilismo, como se reflejó en su propia colección de calzado que Juliana Awada presentó en 2021.

La cartera bandolera que llevó Juliana Awada al almuerzo de belleza es color camel, una de las tonalidades en las que confeccionaron este atractivo y práctico accesorio para looks de invierno que también está disponible en colores verde oliva, marrón, bordó y negro.

La cartera bandolera de Juliana es el accesorio ideal para un look de invierno.

En colores neutros, con anteojos oscuros y la bandolera que lleva su nombre… Una vez más, todo lo que la ex primera dama argentina usa y se pone es tendencia, y sobre todo si ella es una de sus cocreadoras.

Es el caso de la mini cartera estilo bandolera by Juliana que llamó la atención al instante. Y siempre a la medida de la diseñadora y referente de moda sobria, simple, elegante y chic que, en este caso, convirtió un accesorio en lo más importante de un look.