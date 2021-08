Juliana Awada compartió un look desde la Isla de Capri que vos también podés imitar

El ex presidente Mauricio Macri volvió el martes a Argentina desde Suiza, pero Juliana Awada compartió unas fotos desde la Isla de Capri, Italia. Quizás sean anteriores a la publicación y la ex primera dama sólo esté rememorando unos días formidables en bahía de Nápoles o quizás la pareja no haya regresado junta. Lo cierto es que nosotras nos pusimos a mirar a su look, que como ustedes bien saben es lo que más nos interesa y nos viene genial para inspirarnos, de cara al próximo verano 21/21.

Awada pasea por el verano europeo con una combinación que no falla: camisa de lino celeste claro y jean con complementos en marrón claro. ¡Un diez, siempre!

Así se mostró, en medio de un bello paisaje:



Juliana Awada caminando Capri.

Tal y como la vemos en la imagen, la Awada lleva una camisa de lino celeste, uno de los colores de la temporada de verano en Europa, de manda larga, con un short de jeans y lo complementa con una cartera tipo tote y sandalias planas, en color marrón.

Aunque se la vea casual, Juliana Awada tiene un look perfecto para lucir casual a la vez que descontracturada y canchera, un día de relax de verano.

Juliana Awada, siempre fan de la comida fresca. Fuente: Instagram

Sigue fuerte la tendencia de llevar los últimos botones de la camisa desprendidos, para hacer el efecto de una parte de la misma dentro del pantalón y otra por fuera. Eso refuerza más la propuesta de un look impensado, pero muy bien planificado.

Otras postales de Capri que compartió Juliana Awada

La foto del almuerzo que nos hace agua a la boca.

Una de las postales típicas de la Costa Amalfitana.

Así, Juliana Awada nuevamente fue nuestra fuente de inspiración para un look minimalista, pero canchero y con estilo. ¿Ya tienes estas prendas para nuestro verano?