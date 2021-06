Chanel, Marc Jacobs, Stephane Rolland y Christian Siriano en una misma serie de Netflix

Series sobre moda no hay muchas. Existen íconos como “Sex&the City” o “Gossip Girl”, pero no tenemos muchas más nuevas. Sin embargo, Emily y sus looks nos enamoraron en Netflix. ¿Sabes quién está detrás de ellos? En esta nota te lo contamos.

Foto: InStyle

“Emily en París” es lo que se llamaría la nueva “Sexo en la Ciudad” pero de Netflix y ambientada en la ciudad del amor y la moda, París. La historia se centra en Emily, una joven de Estados Unidos que viaja a París para realizar un trabajo en comunicación y moda.

Allí se topará con varias personas que la complicarán pero también con otras que la ayudarán en su camino. Además, Emily tendrá tiempo para hacerse de nuevos amigos… y algo más también.

Foto: Vader News

Pero si hablamos de looks, la protagonista tiene todas las tendencias en su armario. Emily, interpretada por Lily Collins, es una excéntrica en la moda y la usa como un medio para expresar su vibrante personalidad.

Es un vestuario con muchos vestidos, faldas y chaquetas con los mejores zapatos del mercado como Manolo Blahnik o Christian Louboutin. Lo mejor es que Emily sabe no solo combinar texturas y prendas, sino también colores.

Foto: L´Officiel España

Rosa con violeta y verde; blanco, rojo y celeste; azul, fucsia y verde y así podemos seguir hasta el infinito. Se atreve a fusionar tonalidades sin tapujos.

La estilista Sally Field, la misma de “Sex&the City”, logró atraer a todo el público nuevamente con el vestuario de “Emily en París”. Y no hablamos solo de la protagonista, sino también del resto de los personajes que están estrictamente pensados desde el lado de la vestimenta.

Foto: Los Angeles Times

Chanel, Marc Jacobs, Stephane Rolland y Christian Siriano son algunos de los diseñadores elegidos para la serie y que visten de manera perfecta a Emily y sus acompañantes.

Una serie de Netflix para maratonear todo el fin de semana junto con amigas, pareja o familia y disfrutar de la moda de una manera diferente y divertida.