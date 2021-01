Juliana Awada vs. Fabiola Yáñez: nuevo duelo de looks de gala

Juliana Awada y Fabiola Yáñez acaparan el ojo de la crítica de moda en la Argentina (y otros países de Latinoamérica). Lo comprobamos luego de nuestra primera edición de "duelo de estilos" entre las primeras damas, que causó furor y ganas de más.



Awada, primera dama durante el mandato de Mauricio Macri, y Yáñez, actual primera dama de la mano de Alberto Fernández; lucen estilos muy diferentes, pero ambos agradables para el público que suele congraciarlas con comentarios en las redes sociales.



Así, sabiendo que no existe una real enemistad entre ambas mujeres, nos divertimos comparando sus looks en nuevo duelo de estilos "edición fiestas".



Y hoy vamos a sorprenderte con las mejores combinaciones de gala que tanto Juliana Awada como Fabiola Yáñez eligieron durante su camino por la Casa Rosada y los salones del mundo. ¿Quién ganará?

Juliana Awada: "en su salsa"

Juliana Awada ya venía de la industria textil desde chica. Sus conocimientos en vestuario, géneros y ceremonial y protocolo no necesitaron pulirse demasiado cuando se convirtió en primera dama en 2015.



Impecable en cada ocasión, durante su "mandato" salió en fotografías con las primeras damas del mundo: Japón, España, la India y muchos países más.

Los vestidos cortos y largos suelen ser su elección principal. Aunque, en ocasiones, también opta por trajes de sastrería o túnicas holgadas. Todo dependerá del "dress code" del evento al que asiste.

Muchos periodistas de revistas de belleza la han comparado con la reina Letizia de España por su increíble parecido. Durante diversos eventos, se las ha visto posar juntas en muchas fotografías y hasta se rumoreaba cierta complicidad y amistad entre ellas.

Siempre impecable, para Juliana no es ningún esfuerzo vestirse de gala. Conoce los códigos y sabe acompañarlos con peinados relajados y maquillajes perfectos que parecen lucir una piel desnuda, cejas prominentes y apenas algo de máscara de pestañas. ¿Cómo se las arreglará Fabiola Yáñez?

Fabiola Yáñez: no se queda atrás

Al principio, cuando asumió su rol de primera dama en 2019, Fabiola Yáñez fue una sorpresa para todos. Periodista y actriz, no se la conocía en la industria de la moda. Sin embargo, no tardó en ponerse a tono y no se quedó detrás de Juliana Awada (aunque ésta dejaba un gran espacio que ocupar).

También fan de los vestidos, Fabiola elige diseños más ajustados y cortos, que destacan su silueta y favorecen a su estatura. ¿Una característica de su look? Suele preferir colores vibrantes y puros, conjuntos monocromáticos y detalles de encaje.

Otro aspecto a destacar de Fabiola, es su elección en calzado. Siempre luce cómoda, formal y elegante. Sus combinaciones resultan impecables y no se la ve forzada ni ajustada en cada uno de sus pasos.

Ahora le toca usar cubrebocas y, como no podía ser de otro modo, lo combina con sus vestidos y conjuntos a la perfección. Fabiola Yáñez ha sabido asesorarse para no pecar de extravagante ni parecer insulsa.

En conclusión: es difícil elegir entre Juliana Awada o Fabiola Yáñez... ¡Sus estilos son muy diferentes! Como en cada edición de duelos de looks de MDZ Femme, quedará a criterio de las lectoras decidir con qué outfits se sienten mejor representadas y a quién le darían su voto. ¡Hasta la próxima edición!