Astrología china: cómo atraer lo que quieres a tu vida en el mes Rata

El mes Rata comenzó el 7 de diciembre y continuará hasta el 4 de enero. Diciembre 2021 es un período energético caracterizado por la energía de la Rata. “Se trata de una energía que nos invita a liberarnos, y a evitar dejarse llevar por espejismos”, asegura Rafael Rubin, experta en astrología china y feng shui.

El sábado 4 de diciembre con el oficial cerrar, se produjo un eclipse total de sol, que promete cierres para dar lugar a grandes inicios. “Uno de los eventos que significa una oportunidad única para cerrar ciclos y comenzar con otros mejores”.

“Pasado el eclipse será positivo empezar a reflexionar desde la realidad con los pies en la tierra. Es un buen momento para planificar nuevas metas y objetivos, cambios de vida, y nuevos hábitos. Será clave preguntarse y reflexionar ¿Cómo quiero vivir? ¿Qué deseo para mi vida? Responder estas preguntas, con verdad y sinceridad, te acercará más a tus objetivos”, asegura la experta, que comparte sus conocimientos en www.fengshuirafaela.com.

“Con la influencia de la Rata, habrá oportunidades de generar contactos importantes, mejorar la comunicación con personas que nos ayuden con nuestro progreso, crecimiento y evolución. Energéticamente se estarán evaluando asuntos vinculados a relaciones, grupos en común, participación y colaboración en sociedades, y asociaciones”, advierte Rafaela Rubin.

“Sentirás ganas de disfrutar de todo lo que haya sido un esfuerzo durante este año”. Foto: Unsplash.

Habrá también depuración de relaciones, gente que saldrá de nuestras vidas y otras que ingresen. El mes Rata también hará foco en poner orden y reorganizar, las distintas áreas de nuestras vidas y evitar así la dispersión. “Se tratará de ordenar espacios, cosas, situaciones y actividades para caminar más livianos y organizados. Del mismo modo, sentirás ganas de disfrutar de todo lo que haya sido un esfuerzo durante este año”, comenta la experta en astrología china.

Con respecto a la limpieza de relaciones, es necesario actuar, sin dudas. “No se debe tener miedo a las rupturas o alejamientos de vínculos, ya que nos mostrará lo que debe quedar en pie y lo que no. Puede haber poca claridad mental, sensibilidad, confusión, desilusiones y desengaños. Habrá que tener cuidado a la hora de firmar contratos y acuerdos”, asegura Rafaela Rubin.

Hacia el 18 de diciembre puedes sentirte más con mayor cansancio, pesadez y mayor sensibilidad por el efecto de la luna llena. “La energía de grandes cierres de ciclos, traerá dificultad para expresar los sentimientos, miedo a la intimidad, o el compromiso. Narcisismo. Derroche. Evita en este ciclo establecer relaciones románticas por interés en recursos materiales, o estatus ya que no serán duraderas”, comenta la experta en feng shui y astrología china.

A nivel colectivo, la energía señala cuestionamientos a estructuras, instituciones establecidas; la construcción de un nuevo marco mental; y el deseo creciente de cambio, a pesar de la resistencia interna.

. Energéticamente se estarán evaluando asuntos vinculados a relaciones, grupos en común, participación y colaboración en sociedades, y asociaciones. Foto: Unsplash.

Con respecto al panorama económico este último mes del año las cosas no serán sencillas. “En temas económicos se observa que muchos países no contarán con los recursos para hacer frente a sus obligaciones. Veremos también subas y bajas abruptas en la bolsa, marcando pérdidas económicas importantes. En lo particular habrá inquietudes y preocupaciones. Como estrategia será positivo abrazar el potencial de transformación”.

Resultará clave liberarse de pesadas cargas emocionales. “Encarar la sombra no como enemigo, sino como aliado en el camino hacia el autoconocimiento. Trabajar la confianza y la búsqueda de la seguridad material y espiritual. Del mismo modo, trabaja la consciencia, orientada a fortalecer la autoestima, y superar antiguas creencias. La certeza crece en el corazón, no en la acumulación de bienes”.