La Luna estará en Cáncer y así afectará a tu signo

Los vínculos familiares, el amor nutricio, la necesidad afectiva,la contención; son todos temas de la luna y en su regencia Cáncer, estos días se activan estas tendencias emocionales. La tensión de la Luna con otras energías planetarias, te ponen en el escenario de familia y profesión para encontrar el equilibrio entre estos dos espacios, tener claro los límites, afianzando logros, marcando territorio.

La situación de estos últimos meses donde se cambiaron la rutinas, horarios, formas de trabajo, cuidado de los niños, en todas las flias, la dependencia a la conexión de internet, fue un caos en el que se tuvo que lidiar. Ahora están retomándose las actividades y vuelta a readaptarse a rutinas y formatos olvidados. Muchas familias perdieron seres queridos, hay familiares que no se han rencontrado después de varios meses, por lo tanto la emocionalidad comienza a proyectarse en el fin de año, los festejos navideño y la necesidad de reencontrar paz y tranquilidad. La profesión, trabajo, o actividad laboral, es un tema que puso a muchos en zona de pérdida, reinvención, lo que moviliza aún son miedos, ante la desestabilización económica - social.

Signos potenciados Cáncer, Escorpio, Piscis

Quedar bien con todos, estar a disposición de los demás es un esfuerzo incalculable, por lo tanto es momento que no sobre cargues tus responsabilidades, prioriza este momento para definir lo que realmente necesitas, ordenarte con tus afectos para distribuir roles, tareas, es un tiempo para comenzar a tener colaboración y ayuda.

Emocionalmente expresa que sientes, sin caer en el dramatismo, o la exageración, si puedes relajarte o encontrar esos espacios de silencio, para equilibrar tu mente y tu sentir, de ese modo clarificas, que movimientos y decisiones tomarás.

Momento de seguir adelante, confiar en la fuerza interna que sobrevive a las crisis, que empuja al grupo familiar,ya sea familia de sangre, o de familias adquiridas por la vida, por tener los mismos proyectos.

Momento de ver que todo esta en procesos de cambio, soltarse de viejas pautas, que no volverán, unir el sentir a cada acto de la vida, proyectar el futuro propio en compañía de los vínculos de amor.

Signos en tensión Aries, Libra, Capricornio

Acelerar los tiempos o retrasarlos no esta en la mano de ningún humano, aunque no pongas atención tus emociones son las que fluyen y necesitan su espacio para ser elaboradas. Toma un tiempo para conectar con lo que siente y deseas, competir con otros por miedo a perder tu lugar, tu posición profesional, tus relaciones, es dar poder a otros, bajar tu estima. Disfruta de lo que hay, de lo que tienes, mira al mundo desde tu hogar y tu familia, verás que eres afortunado; si pierdes algo que no sean tus valores ancestrales, el amor de tu familia.

Momento de recordar que generaciones anteriores también vivieron distintas crisis o circunstancias difíciles y salieron renovados, fortalecidos.

Es tiempo de fortaleza, acción acompañado del afecto y dispuesto a nuevos procesos que enriquecen la experiencia y el alma.

Es tiempo de pensar con positivismo, iluminar la mirada hacia una nueva etapa, puede ser que muchas cosas tengas que resolver, otras no se puedan volver hacer por tiempo, la invención junto a la intuición, dan esperanzas para encontrar caminos nuevos, expandirse con nuevos conocimientos.

Mercurio Dios del comercio, de la conexión, del intercambio en sagitario es un gran creador de pensamientos alegres, de intercambios desde la confianza, de conectar con lugares lejanos. Abre tu mente para llegar más lejos, no hay límites cuando hay voluntad y fortaleza. Si miras atrás veras tus fracasos, pero también tus logros, tanto fracaso, como éxito son experiencia que te ayudan a rearmar tu movimiento actual y llegar más allá.

Siempre estamos entre el cielo y la tierra, divididos entre bueno y malo, entre espiritual y material,entre profundo o superficial, eso nos ubica de un lado o del otro. Son solo polaridades, que en extremo se evidencian más. Si acercamos los extremos podemos ver que se unen, para convertirse en un circulo, que los extremos pueden tener un equilibrio hasta llegar a ser neutros, cuando fluímos entre lo bueno, lo malo, podemos adquirir sabiduría, encontrando nuestra propia filosofía de vida.

Pensamientos que brillan y se expanden, para los signos de Aries, Leo y Sagitario.

Pensamientos que muestran dudas ante los extremos, para los signos de Géminis, Virgo y Piscis

@ana.moyana