La Luna estará en Capricornio y potenciará a estos signos

El próximo 18 y 19 de noviembre, la Luna estará en Capricornio. Aunque seguir las tradiciones, los mandatos establecidos por familia, sociedad y cultura han sido viejas consignas establecidas en siglos y milenios, esto hoy parece que no esta tan evidente como en tiempos antiguos, pero aquello que pertenece al inconsciente colectivo y familiar, incide en nuestra percepción consciente de como tomamos decisiones, elecciones que son nuestro camino en la vida.

Es momento de tomar consciencia que todo esta en un caos para que se renueven esos mandatos, tradiciones; no es rebelarse a lo tradicional con rupturas abruptas o agresivas, es empezar a tomar contacto con la realidad, con la necesidad de expresión de las nuevas generaciones, que los jóvenes puedan tomar la experiencia de los mayores como ayuda, sin imposiciones, sabiendo que el camino de los logros pide disciplina, paciencia, tiempo, saliendo de mandatos tóxicos, que someten o denigran.

El encuentro con la libertad necesita previamente, madurez y responsabilidad de las acciones.

Es momento de flexibilidad, sin perder el rumbo con respeto entre todos, con nuevas formas de poner limites, sin lastimar, sin abuso de poder, sin utilizar victimización, los cambios profundos necesitan trascender el caos, viviendo el cambio como una renovación beneficiosa para todos.

Signos potenciados Tauro, Virgo y Capricornio

Si insistes solo en tu realidad, en tu conflicto como el único que tiene problemas, estas desestimando a toda la humanidad. Todos estamos reviendo nuestra forma de vivir, en la era pandemia.

Tienes resistencia, perseverancia, confianza en ti mismo como grandes herramientas, existen también un sin fin de posibilidades para pedir ayuda, sea cual fuera tu momento difícil, mira tus dificultades como desafíos confiando en tu poder interno, en tus talentos y capacidades. Recuerda momentos pasados donde cruzaste dificultades y lograste vencer tus miedos.

Momento de dejar atrás errores, disputas estériles, seguir tu propia creación y concretar con paciencia y tiempo tus deseos.

Signos en tensión Cáncer, Aries y Libra

Estamos en un nuevo siglo, cada inicio de siglo trae cambios, que dejan atrás creencias, mandatos, renovándose acorde a las necesidades de las nuevas generaciones. Si sientes que tu vida de familia, de pareja tiene conflictos que no dejan espacio a tu propia individualidad, estás viviendo el sentir colectivo de procesos que rompen con pensamientos enraizados. Las formas de convivencia y de familias ya no son como la de tus padres o abuelos, esto no es bueno ,ni malo, los procesos de cambios traen miedos, traen resistencia, negación a ese cambio.

Es momento de dejar la angustia provocada por el miedo al futuro, este siglo esta revisando, cuando entramos a revisar lo que hay, encontraremos cosas desgastadas que ya no se pueden usar.

Momento de renovación soltar lo que esta en desuso, lo que no hace bien, lo que nos provoca conflicto. Tomar lo positivo, darle una forma nueva. Recicla tu vida.