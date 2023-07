¡Es tendencia! Aprende a lucir el estilo greasy hair que lucen las famosas

Algunas famosas, como Kim Kardashian o Rosalía, imponen tendencia con uno de los peinados más cool de la temporada para solucionar un look elegante y casual: el estilo greasy hair.

El estilo greasy hair

En lo que va del año hemos visto una tendencia beauty que vienen usando varias famosas y que resulta ideal para aquellos días en que el tiempo no te alcanza para lavarte el cabello o para peinarlo rápidamente: estamos hablando del estilo "greasy hair", que lo deja casi tal y como está, dándole algunos toques con ciertos productos, pero nada más que eso.

Quiénes, sino las artistas que le han dado el puntapié inicial a esta forma de peinado con el pelo apelmazado, brilloso y casi sin volumen. Tal y como se ve cuando no lo lavas por varios días... pero con un poco más de trench.

Para lograr este efecto, solo es necesario usar un poco de gomina o gel fijador (no de los que endurecen) para peinarlo como gustes: suelto, en una de cola de caballo o semirecogido.

Mira cómo llevan el estilo greasy hair algunas famosas

Kim Kardashian

La empresaria optó por este peinado para salir a la calle, donde con un flequillo sobre su frente tipo "aplastado" y una cola de caballo, lució sofisticada y relajada sin perder la sofisticación que tanto la caracteriza.

Kim Kardashian con un flequillo de lado apelmazado y muy ligero, con una cola de caballo alta, de un efecto pulido y luciendo este estilo greasy en su cabello. FUENTE: PINTEREST

Rosalía

En esta oportunidad, la artista eligió esta tendencia para presentarse en una alfombra roja junto a unas estilosas gafas y unos labios rojos que se llevaron toda la atención, además de su impactante vestido con pedrería y transparencias, claro.

Rosalia en los Grammy 2022 con el pelo suelto y la raya de costado, completamente bañado en gel. FUENTE: PINTEREST

Gigi Hadid

La joven y reconocida modelo Gigi Hadid fue una de las que mejor llevó este estilo para una alfombra roja, donde optó por lucir su larga y rubia cabellera peinada totalmente hacia atrás destacando con un sutil make up su impactante mirada.

Gigi Hadid llevó el estilo greasy hair solo en las raíces y el resto de su pelo quedó al natural, peinándolo todo hacia atrás. FUENTE: PINTEREST

Selena Gomez

No nos sorprende mencionar que la talentosa cantante y actriz fue una de las famosas que se subió a la tendencia del greasy hair con una impecable trenza alta que destacaba sus bellísimos rasgos naturales del rostro. Selena Gomez mostró que con el pelo bien recogido también puede acudir a este efecto, optando por una cola de caballo tirante con la que después se hizo una trenza. FUENTE: PINTEREST

¿Qué te han parecido estos looks? ¿Te animarías a usar este estilo de peinado que nunca pasa de moda y es tendencia?



Recuerda que toda la información que te damos es una guía por si tienes dudas. Si estás segura y cómoda con un estilo de peinado que no cumple esta regla, ¡ya has dado en el blanco, sin recetas!