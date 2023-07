Yoga y diseño: la argentina que revoluciona el mundo con sus originales mats

El yoga se ha transformado en una de las prácticas más solicitadas estos últimos años, debido a que genera equilibrio y bienestar mental y físico en personas que sufren de ansiedad, depresión, estrés o tensiones musculares. Además de contar con infinidad de beneficios para la salud, esta actividad es bastante práctica y no requiere de muchos elementos para realizarse.

A pesar de no necesitar tantas herramientas, hay una que sí o sí debe estar en la práctica: el mat o la esterilla. Como habrás visto en diversas ocasiones, quienes realizan esta actividad lo hacen sobre una alfombra de material como el PVC, en donde pueden estirarse y moverse cómodamente sin pensar en que se golpearán contra el piso.

La historia de Lucía Denevi, abogada y creadora de House of Mats. Foto: Instagram @house_of_mats.

Este ítem tan necesario y útil para el yoga fue el puntapié de Lucía Denevi para comenzar su negocio. Podemos decir que esta argentina es camaleónica por naturaleza: es abogada, trabajó la mayoría de su vida en moda y decidió emprender en mats de yoga. Con conocimientos tan amplios, Lucía quería que quienes practicaran esta disciplina tuvieran la posibilidad de elegir cómo querían sus esterillas y disfrutaran aún más de esta experiencia.

La pandemia fue, tal vez, su sacudón para adentrarse finalmente al mundo del diseño y los negocios. Aunque su idea podía ser un fracaso entre tanta competencia, Lucía Denevi fue haciéndose un lugar en el mercado del yoga y su marca, House of Mats, comenzó a hacerse eco a nivel mundial.

La argentina se presenta como una mujer multifácetica: es abogada pero se abocó al mundo de la moda y el yoga. Foto: Instagram @house_of_mats.

Tanto que empresas como Nike o Clinique la convocaron para realizar colaboraciones y darle a sus diseños mayor apertura internacional. Incluso, en 2022, la abogada presentó sus creaciones en España, lo que generó furor entre las yoguistas que deseaban un mat que se identificara con ellas.

Además de sus diseños personalizados, House of Mats trabaja con materiales reciclables y entrega un producto basado en la sostenibilidad. En la fabricación de estos elementos, no se emiten toxinas al medio ambiente, y las tintas implicadas en los estampados e impresiones, no cuentan con componentes químicos.

House of Mats trabaja a partir de la sostenibilidad y con materiales reciclabes. Foto: Instagram @house_of_mats.

Lucía Denevi, dueña de la marca, también subraya la importancia de que cada persona cuente con su propia esterilla, ya que aparte de brindar comodidad y facilidad a la hora de practicar esta disciplina, aporta seguridad vinculada a la salud.

"El mat puede acumular bacterias y otros microorganismos presentes en la piel y en el ambiente. Poniéndome técnica, los mats de yoga son propensos a acumular bacterias como Staphylococcus aureus, Escherichia coli y otros presentes en la dermis, que pueden sobrevivir en la superficie y multiplicarse en condiciones favorables". Para Lucía Denevi es fundamental invertir en un mat personal, con el objetivo de cuidar la salud. Foto: Instagram @house_of_mats.

Para la argentina, invertir en una esterilla - si es algo que usas a diario - es 100% fundamental, porque "es el contacto directo con nuestra piel. ¿Quién usa zapatillas de otro para salir a correr o toma prestada una remera usada por otra persona para entrenar? No lo hacemos. ¿Por qué no lo haríamos con un mat? "

La empresaria es conciente de que existe una brecha en los precios de las esterillas según dónde quieras comprarla. Sin embargo, recalca que a veces es mejor invertir en un mat de calidad, ya que te rendirá muchos años más que uno económico, y a la larga, ese precio se verá reflejado en la cantidad de veces que lo usaste.

House of Mats cuenta con una tienda online en la que puedes pedir tu diseño personalizado o comprar alguno de los mats que se encuentran disponibles. Sus prints al igual que su calidad y su facilidad a la hora de cuidarlos son características que hacen único al negocio de Lucía Denevi. Sin dudas, encontrarás esterillas de yoga tan diversas como las facetas de esta argentina.