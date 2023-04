¿Sabes cuál es tu estilo personal para vestirte?

Muchas veces pasa que creemos que no tenemos estilo para vestirnos, pero todas tenemos un estilo personal que nos representa, aunque sea de manera inconsciente. Nuestro estilo para vestirnos es nuestra forma de ser y estar en el mundo. Además el estilo es dinámico, va evolucionando junto con nosotras a lo largo de las diferentes etapas de nuestra vida, al tiempo que vamos creciendo, madurando y entrando en nuevas etapas vamos “puliendo” nuestro estilo y haciéndolo propio. Es por esto que muchas veces cuando miramos fotos de algunos años atrás no podemos creer cómo usamos esos looks, y está relacionado con que ese estilo nos representaba en ese momento y ya no lo hace ahora.

Como dice Rachel Zoe “El estilo es una forma de decir quién eres sin tener que hablar” y, si bien todas tenemos un estilo para vestirnos - e incluso una combinación única de elementos de diferentes estilos- muchas veces no nos vestimos de acuerdo a él. Esto generalmente sucede porque no tenemos identificado de manera correcta cuál es nuestro estilo, porque damos más importancia a las opinión de los demás qué a cómo nos sentimos nosotras realmente o porque amamos las tendencias y queremos incorporarlas pero no sabemos adaptarlas a nuestro estilo.

¿Qué es el estilo?

Muchas veces creemos que tener estilo al vestir significa vestirse de manera sobria, clásica y con prendas de marcas exclusivas. Pero eso no es necesariamente correcto, vestirse con estilo significa encontrar la armonía entre el interior y el exterior, es por eso que cada una de nosotras tiene una combinación única de diferentes estilos.

Para encontrar esa armonía irrepetible entre el interior y el exterior, el autoconocimiento y la autoestima resultan fundamentales. Lo más importante es que nos sintamos seguras y confiadas en nuestros looks, que nuestro estilo nos ayude a transmitir el mensaje que deseamos y que nos represente.

Todas tenemos una combinación única de estilos. Imágen @nettiweber.

Imágen @oliviapalermo.

Imágen @thassianaves.

Reconoce tu estilo

Para poder identificar cuál es el estilo que predomina en vos te propongo que te hagas estas preguntas:

¿Tu estilo de vestir acompaña tu estilo de vida?

Un guardarropas exitoso es aquel que acompaña nuestro estilo de vida, nuestra rutina y actividades diarias, dándonos outfits para esas actividades y ocasiones.

Por ejemplo, antes eran mamás full time, o trabajaban principalmente desde casa y su guardarropa tiene principalmente pantalones cómodos y remeras de algodón, pero ahora su proyecto laboral necesita que vayan a reuniones o una oficina y sienten que la ropa casual ya no es la mejor opción. O por el contrario, ahora son emprendedoras independientes en un rubro creativo y solo tienen en su guardarropa trajes sastre que responden a una etapa anterior.

Como decía al principio, el estilo es dinámico y cambia a lo largo de nuestra vida. Es importante contar con prendas que nos permitan armar de forma rápida outfits acordes a nuestras actividades en los que nos sintamos espléndidas.

¿Sentís que hay ciertas prendas que modifican tu estado de ánimo?

Es muy común sentir que al usar cierto estilo de prendas o colores estás nos aportan energía y alegría. Para una mujer con un estilo muy femenino y clásico, esto puede ser vestirse y lookearse para un evento, elegir el vestido soñado, maquillarse y peinarse. Mientras que una mujer de estilo natural y casual puede encontrar energía en un jean de corte mum y una sobrecamisa oversize. Intenta identificar cuáles son esas prendas que te aportan esa alegría, ese je ne sais quoi que te hace sentir espléndida y que buscas repetir en el resto de tus outfits. Usá la ropa para elevar tu estado de ánimo, elegí esas prendas que te hacen sentir segura y elevan tu autoestima. Usá la ropa para elevar tu estado de ánimo, elegí esas prendas que te hacen sentir segura y elevan tu autoestima.

¿Volverías a comprar esa prenda?

Es importante que prestes atención a los tipos de prenda que predominan en tu guardarropa (si son en su mayoría cortes clásicos o tienen volados, frunces y apliques por ejemplo). Otro elemento a tener en cuenta son las telas y texturas que predominan en tus prendas. Identifica cuáles son las piezas que usas más seguido y cuáles no usas nunca, ¿tienen características en común? Por ejemplo, son en su mayoría trajes o pantalones de vestir y chaquetas; o son jeans y remeras básicas.

Ahora pregúntate si volverías a comprar esas prendas, si estuvieras nuevamente en el negocio, elegirías la misma pieza nuevamente. Si es así, ese es un indicador de tu estilo y tu guardarropa te representa. Comprá de forma inteligente, buscá que las nuevas prendas funcionen con aquellas que ya tenés.

Busca inspiración

Buscar referencias de estilos que nos gustan nos ayuda a despertar la imaginación. Busca referencias en celebrities o referentes de tu área para inspirarte. No busques copiar el look de forma exacta ya que muchas veces puede pasar que esa celebrity tenga un tipo de figura o paleta de colores personal diferente y que entonces sientas que es estilo no te favorece cuando lo ideal es que te inspires en ella y lo adaptes para favorecer tu silueta y colores naturales. También podes armar un moodboard o una carpeta con looks de inspiración que te gustaría usar.

Armá tu fondo de armario

Una vez que respondiste las preguntas anteriores es el momento de armar tu fondo de armario, para lograr así tener los básicos de tu estilo para poder armar más combinaciones. Si encontraste que tu guardarropa actual representa tu estilo personal, seguí comprando de manera inteligente aquellas piezas que funciones con las prendas que ya tenes.

Si, por el contrario, tu ropa actual no te representa, hace hincapié en los básicos para tener una base desde la cual incorporar prendas más jugadas, llamativas o de temporada. Ahora que conoces cuál es tu estilo de vestir predominante, recorda siempre usar la ropa a tu favor, identifica cuál es el mensaje que querés transmitir y hace de tu look una herramienta a más para comunicarlo. Juga con la moda, divertite y elegí esos looks que te hagan sentir segura y confiada en vos misma!

* Mery Montes de Oca, Asesora de Imagen y Personal Shopper

@mery_mdo

merymdoimagen@gmail.com