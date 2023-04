Se le ve todo: el look con el que encendió las redes Wanda Nara

Wanda Nara (36) se animó a mostrar todo - o casi todo- en las redes sociales. Lo hizo con un look llamativo, en su casa y con zapatillas, pero con mucho maquillaje.

Estilosa y sensual: Wanda Nara con body negro ¡se le ve todo! Fuente. Instagram @wanda_nara

Wanda Nara en llamas en redes sociales: el body cavado que querrás tener

Wanda Nara incendió las redes sociales con un body negro súper cavado, mostrando sus atributos a sus 16,3 millones de seguidores.

Como referente de estilo, con esta prenda tan popular entre las famosas, marcó tendencia. El ajustado body de algodón negro es de tiro alto, muy cavado y seguramente de una marca de lujo. Tiene el escote más moderno del momento, tan profundo como el cavado.

Wanda Nara completó su look con unas estilosas zapatillas blancas con detalles en negro, pero no añadió nada más: ni falda, ni jeans, ni pantalones. ¡Se le ve todo!

Su beauty look es lo que define la sofisticación y elegancia del body negro: una cola de caballo alta y tirante con un estilo wet hair, ojos difuminados en negro con mucha máscara de pestañas y delineador waterproof para un acabado intenso y una mirada potente.

Además, las sombras en tonalidad rosa y el iluminador en la cola de la ceja le otorgan luz al rostro, y el par de aros estilo argolla grande en dorado le dan un toque extra a su estilismo impecable.

Con una pieza así, además de usarla en casa, puedes combinarla en looks de noche con una minifalda negra y un blazer cropped, o un jean y una camisa anudada al tono. ¡Es un must have de temporada!

Y ¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.