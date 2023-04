Pampita muestra los trucos infalibles para usar mangas princesa

Acertar usando cualquier prenda voluminosa es una tarea que debe hacerse a conciencia y sabiendo qué es lo que más nos favorece según el tipo de silueta que tengamos. Tener una lista de trucos es lo más importante para poder triunfar, logrando el equilibrio que necesitan estos apliques más llamativos sobre las prendas y nuestros cuerpos. Para nuestra suerte, Pampita cuenta con varios consejos estilisticos a la hora de combinar volúmenes.

La modelo se decantó por distintos tops con mangas princesa. Aunque no sean hombreras, sí pertenecen al área de estos detalles XXL que se ubican cerca de los hombros, por ende cumplen la misma función. También es importante saber que no todas las mangas princesa son iguales: algunas ocupan mayor espacio, otras son mínimas y algunas casi pueden confundirse con hombreras redondas. Pampita se animó a añadir estas prendas a sus looks y sus resultados fueron perfectos.

Para darle color al otoño, la influencer optó por un total look en rojo con un conjunto de crop top de escote recto y grandes mangas princesa, junto con pantalones pinzados de cintura alta y corte slouchy. Combinado con zapatillas, este dos piezas con mangas XXL se equilibró correctamente con el pantalón, ya que el corte sumado a la anchura en la zona de caderas, mantuvieron la misma línea con la parte superior, y se destacó la zona media con el ajuste en su cintura.

Pampita aprovechó esta tendencia para volver a elegirla en un look más nocturno. En esta oportunidad, las mangas princesa fueron menos voluminosas pero igual de definidas. La modelo se decantó por una camisa metalizada junto con una minifalda de cuero negro que contaba con detalles de cierres, tachas y símil bolsillos.

Aquí, la influencer no contó con una prenda que acompañara con el volumen de sus mangas, ya que la minifalda era muy ceñida. Sin embargo, Pampita utilizó colores neutros para nivelar las formas de su look y no permitir que la geometría de su camisa ocupara todo el centro de atención. Sin embargo, el primer outfit produce un efecto más armonioso que el segundo, al alinear prendas superiores con inferiores.

Te recomendamos que inviertas en algún ítem con mangas princesa y pruebes cuáles son las prendas que más pueden favorecerte al llevar este volumen sobre tus hombros. ¡No olvides los trucos de Pampita!

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!