Zaira Nara y Mery del Cerro comparten esta prenda de moda

Coni Mosqueira y María Vázquez han sido algunas de las celebrities argentinas que han defendido las faldas midi de denim. A pesar de ser criticadas por su aspecto o por no ser muy cómodas, la tendencia sigue creciendo y ya podemos encontrarla en muchas tiendas como EL ítem de la temporada.

Zaira Nara y Mery del Cerro se mostraron a favor de estas faldas y consiguieron dos looks distintos pero ideales para el día o la noche. Ambas nos enseñan que las faldas midi de denim pueden ser tus fieles compañeras este otoño 2023. ¡Mira sus outfits y decide si este ítem será tuyo!

Zaira Nara maravilló con su fabulosos look de falda midi blanca vaquera. Foto: Instagram @zaira.nara

Comenzamos con el atuendo diurno de Zaira Nara, en el que su falda de denim fue la estrella absoluta del look. La modelo optó por una falda midi vaquera blanca junto con un sweater Chanel con estampado a rayas en colores negro, gris y blanco, stilettos rojos, bolso blanco, gorra negra y gafas de sol.

Este outfit es la definición de la elegancia y analizamos por qué. En primer lugar, su falda blanca es totlmente favorecedora para todas las mujeres que buscan usar este tendencia pero no se sienten cómodas con aquellos modelos de cintura baja o corte recto. Aquí, la influencer eligió una de cintura alta y ajustada con leve amplitud en el bajo para no convertirse en una falda lápiz, lo cual la ayudó a que sus piernas lucieran largas, no se dividiera su figura y sus curvas resaltaran.

El resto de las prendas también ayudaron a que este look no fuera igual al resto: el sweater en tonos neutros de silueta más holgada como los stilettos de tacón fino son dos elementos básicos en la moda que tienen el poder de lucir acertados en casi todos los estilismos debido a su componente clásico que los hace versátiles.

Por otro lado, Mery del Cerro presentó un atuendo totalmente distinto al de Zaira. La modelo vistió su falda midi por la noche y, por supuesto, sus ítems fueron más sensuales y arriesgados para impactar durante las horas sin sol. En su caso, se decantó por una falda vaquera de cintura media, corte recto, tajo profundo, roturas y bajo desflecado.

En un tono más audaz, la actriz combinó con un bustier lencero negro, botas altas en ante marrón caramelo, arruchadas y en punta, y bolso redondo de Gucci x Adidas. Distinto a la falda blanca, ésta no cumple con un ajuste en la cintura y es un modelo más recto pero con tajo XXL que permite usar un sweater holgado o una blusa suelta y equilibrar las zonas cubiertas con las descubiertas al igual que los volúmenes.

Con estos dos looks firmados por Zaira y Mery, ¿usarías las faldas midi de denim?

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!