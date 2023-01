Los precios de la marca deportiva que viste a Antonela Roccuzzo y Georgina Rodríguez

Las novias, parejas o esposas de los futbolistas pueden tener la misma o más fama que sus amados. Uno de los casos más conocidos es el de la pareja Beckham, en el que hoy Victoria tiene un nivel de popularidad mucho más sólido que el de David, su esposo y ex futbolista. Otras mujeres han logrado un reconocimiento casi idéntico al de sus parejas.

Por un lado está Antonela Roccuzzo que se ganó el corazón de los hinchas argentinos demostrando el amor y el respeto mutuo que cuentan con su esposo, Lionel Messi. Por otro lado, se encuentra Georgina Rodríguez que es lo opuesto a Antonela, ya que a la española le encanta vivir rodeada de lujos y lo comparte con su pareja, Cristiano Ronaldo.

Dos mujeres extremadamente distintas que solo se unen en dos características: sus relaciones amorosas con astros del fútbol y su vínculo con una marca deportiva. Hablamos de Alo Yoga, una firma estadounidense que se especializa en ropa para distintos deportes o disciplinas - por sobre todo, yoga y pilates - que ha tenido un boom luego de que estas influencers la promocionaran como su marca de cabecera a la hora de realizar actividad física.

Antonela Roccuzzo fue la primera mujer del fútbol que se unió a Alo Yoga. Foto: Instagram @antonelaroccuzzo.

Antonela Roccuzzo fue su primer fichaje y no fallaron. La influencer muestra con frecuencia distintos looks de Alo Yoga para sus entrenamientos del día a día. Uno de sus colores favoritos es el celeste tiza, que trata de llevarlo en la mayoría de sus atuendos sporty. En esta oportunidad, la argentina probó con un conjunto de pantalones jogger con pequeñas aberturas en el bajo junto con un crop top de escote halter.

Una opción muy clásica que puede llevarse todo el año, ya sea añadiendo o reemplazando una prenda por otra. Si sos de Argentina puedes comprar a través de la tienda online de la firma, pero no encontrarás el outfit completo de Antonela Roccuzzo. Este conjunto se agotó rápidamente, asique puedes apostar por estas dos prendas muy similares a la de la empresaria.

¡Consigue el look! Foto: Alo Yoga.

Jogger recto de cintura alta: $32000 pesos argentinos apróximadamente.

Top largo de escote halter: $17000 pesos argentinos apróximadamente.

Georgina Rodríguez fue su segundo fichaje con un estilo más arriesgado y glamoroso. Foto: Instagram @georginagio.

Aunque no puedas hacerte con el mismo look que usó Antonela, sí podrás hacerlo con el de Georgina Rodríguez. La empresaria lució glamorosa en un conjunto deportivo blanco, con shorts y sudadera cropped, junto con medias y gorra también pertenecientes a Alo Yoga. Lo único que no formó parte de su look firmado por la marca fue su bolso Birkin de Hérmes y sus zapatillas.

Aquí encontrarás el conjunto de shorts más sudadera por un lado, mientras que tendrás que buscar los complementos por otro. Al ser mayor la cantidad de piezas involucradas, el precio total de la compra es mucho más alto que el de su colega.

¡Consigue el look! Foto: Alo Yoga.

Conjunto: $46400 pesos argentinos apróximadamente.

Medias: $6000 pesos argentinos apróximadamente.

Gorra: $9500 pesos argentinos apróximadamente.

Cada look se distingue por la personalidad de las influencers, ya que Antonela apostó por el clasicismo mientras que Georgina se arrimó un poco más al estilo athleisure en el que se mezcla lo casual y lo deportivo. Imposible negar que Alo Yoga hizo un trabajo increíble con ambas personalidades relacionadas al fútbol. ¿Quién será su próxima elegida?

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!