¿Hace cuánto tiempo te sentís así? No te acostumbres a sentirte mal

Cuando alguien viene a mi consultorio una de las primeras preguntas que me gusta hacerle es la siguiente: ¿Hace cuánto tiempo te sentís así? Inmediatamente se produce un silencio propicio para recodar. Las respuestas aparecen y escucho “hace un tiempo ya”, “unos meses, un año por lo menos” o “podría decir que hace 10 años”.

Este dato es importante porque me sirve de referencia para empezar a construir alguna hipótesis de lo que puede estar pasando, no obstante, es mucho más relevante para la persona que se escucha decirlo. No hay quien no experimente sorpresa o haga algún gesto de asombro ante su propia respuesta .

Esto sucede porque las personas se percatan de que, efectivamente, es demasiado tiempo para haber estado sintiéndose mal. La forma de expresar malestar varía según quién lo experimente. Sin embargo, los síntomas más comunes están relacionados a un estado de preocupación constante, miedos en exceso que no permiten realizar algunas actividades, angustia/llanto que aparece de forma repentina o irritabilidad ante situaciones imprevistas. En casos más agudos, las personas pueden sentir síntomas que también afectan al cuerpo como hormigueo en las extremidades, sudor frío, sensación de mareo o de peligro inminente.

Foto: Pexels

Lo importante es que esos síntomas necesitan ser tratados. Nos vienen a decir que algo no está funcionando bien y es sumamente necesario, encontrar los motivos que causan ese malestar.

No normalicemos “sentirnos mal todo el tiempo” no supongamos que “ya se va a pasar”. Me permito decir que, si no hacemos algo con lo que nos pasa, esto no se va a resolver solo. Es por eso que hay espacios seguros para poder decir lo que nos pasa. Sé que no es fácil hablar de lo que duele . También sé que siempre hay alternativas para mejorar nuestra salud mental y contribuir a tener una mejor calidad de vida.

Empezar terapia es tener un lugar para poder expresarte sabiendo que nadie te va a juzgar por lo que pienses o sientas. Es decidir querer algo diferente para tu vida. Es tener quien te ayude a reflexionar y a ver las cosas desde otra perspectiva. Siempre desde un lugar cálido y respetuoso. No importa la edad que tengas, no importa si nunca lo hiciste antes. Nunca es tarde para querer conocernos mejor y elegir de manera consciente lo que deseemos hacer.

* Jazmín Cabrera es psicóloga (M.N. 62669)