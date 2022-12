Rita Ora lo hizo de nuevo: así es el vestido transparente del que habla el mundo

Rita Ora llamó la atención de todos una vez más. Y no es para menos. Aunque el mundo entero está acostumbrado a sus sensuales looks, la británica siempre logra sorprender.

Esta vez fue por el look que eligió para la gala de The Fashion Awards, el galardón que entrega el British Fashion Council. La cantante eligió un impactante vestido de la albanesa Nensi Dojaka. Rita Ora caminó por la red carpet con un solero colorado translúcido debajo del cual se veía un diminuto conjunto de ropa interior al tono. Complementó el look con sandalias altas de tiras finas y un labial igualmente al rojo vivo.

Aunque los flashes se detuvieron en la cantante británica por un buen rato, no fue la única que brilló. Con un estilo totalmente distinto, Naomi Campbell también sorprendió en la noche del diseño y la moda. Eligió para la ocasión una túnica drapeada de Valentino en un tejido metalizado con efecto holográfico.

La maison italiana también vistió a Kristen McMenamy, que se decantó por un total look barbiecore con altísimas plataformas fucsias y pestañas teatrales al tono.

Kristen McMenamy by Valentino

Florence Pugh, una de las musas de Pier Paolo Piccioli, llegó con un impresionante vestido colorado de Maison Valentino y realizó tomas con el diseñador de la firma que fue premiado como Diseñador del año.

Simone Ashley llegó a la gala con un vestido íntegramente bordado con cristales y una capucha firmado por 16Arlington, la misma marca que eligió Jodie Smith, que escogió un diseño de mangas largas con un pronunciado escote. .

Jodie Smith by 16Arlington

Irina Shayk, otra de las divas que brilló en la noche de The Fashion Awards, prefirió una opción low cost y desfiló por la red carpet con un strapless íntegramente bordado en paillettes de la línea sostenible de H&M.