Tini Stoessel, María Becerra y Emilia Mernes imitan el look Motomami de Rosalía

Rosalía es una de las cantantes más escuchadas en el mundo. Sus nuevos hits como "Despechá" y "Bizcochito" han revolucionado las redes y sacudido a las nuevas generaciones. Su talento la convierte en una de las cantantes españolas más populares e innovadoras en la historia.

"Motomami" es el nombre de su nuevo álbum que incluye todo un estilo reformulado para ella: el estilo racer, que se basa en la vestimenta de los corredores automovilísticos. Para hacerlo propio, sus estilistas lo tornaron un poco más excéntrico, voluminoso y femenino, resaltando la personalidad de la cantante.

Lo que no sabían es que estaban versionando un estilo que viajaría alrededor del globo inspirando a otras colegas de Rosalía. En Argentina, hay tres artistas que se han inspirado en los looks de la española y lo han defendido a la manera de cada una. Tini Stoessel, María Becerra y Emilia Mernes demuestran que ya aprobaron la moda Motomami.

Emilia Mernes con su versión del estilo Motomami. Foto: Instagram @emiliamernes.

La primera en probar este estilo fue Emilia Mernes en el mes de junio para una de sus presentaciones. La cantante optó por un conjunto de chaqueta cropped y micro minifalda en color azul con detalles en blanco. Combinó con un crop top negro con estampa, botas blancas con plataformas y sus dos coletas características.

La moda Motomami se relaciona con este tipo de looks, en los que se encuentran coincidencias con los atuendos de carreras, pero mezclados con otros ítems que no tienen que ver con ese mundo. En este caso, los colores y formas del dos piezas son similares a las de los automovilistas, aunque no así la minifalda o la chaqueta corta.

Tini Stoessel con su versión del estilo Motomami. Foto: Instagram @tinistoessel.

Cuatro meses después, Tini Stoessel y María Becerra se unieron a Emilia y presentaron sus versiones del Motomami. Tini llevó su tour a distintos puntos del país y se arriesgó a incluir este estilo en uno de sus atuendos en el escenario. La joven probó con un total look en ecocuero amarillo y negro con micro minifalda de tablas, chaqueta con cierres y aberturas, y una suerte de polainas/medias que alargaban sus borcegos negros.

María Becerra con su versión del estilo Motomami. Foto: Instagram @mariabecerra.

El 31 de ese mes, María festejó Halloween y promocionó su canción "Automático" que está vinculada con los autos y las motos. No podía faltar su look Motomami y así lo cumplió con un catsuit corto en color plata, mangas negras, detalles a cuadros y parches referentes al automovilismo. Sumó unas medias negras de red y unas botas negras con plataformas, cintas, hebillas y tachas.

Sin lugar a dudas, la tendencia Motomami llegó a Argentina con estas tres artistas que hacen oda al nuevo estilo de la gran Rosalía. ¿Están listas para usarlo?

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!