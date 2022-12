El simple y contundente mensaje de Juliana Awada desde Qatar

Juliana Awada (48) es sofisticada en su estilo y así como cuida cada detalle de sus looks, suele ser mesurada y acertada a la hora de hablar. Es una ferviente buscadora del equilibrio. Y así lo plasma en su primer libro Raíces (Penguin Random House), en el que habla de su recorrido en busca de hábitos y rutinas más saludables.

Entonces, declaró que Raíces "es un camino posible" y confesó que ella misma había hecho ese recorrido. "Como a todos, a menudo mi cuerpo me ha reclamado modificar algunos hábitos y no subestimar sus señales. Sin imponer un estilo mandatorio o excluyente de otras opciones, aquí comparto lo que a mí me sirve cada día con la esperanza de que también pueda ayudar o inspirar a otros", dijo entonces con motivo del lanzamiento del libro que llegó a las librerías apenas unas semanas antes que Para qué, el esperado título de su marido, Mauricio Macri.

Así como en el libro la exprimera dama comparte "platos que nutren", en sus redes sociales comparte los momentos que llenan de sentido su vida: desde los espacios compartidos con sus seres queridos -especialmente Mauricio Macri y sus hijas, Valentina Barbier y Antonia Macri-, hasta los hobbies que ama, como la jardinería y la cocina.

Incluso cuando viaja, aprovecha para compartir claves que hacen a su estilo de vida. Un día después de la victoria de la Selección argentina ante Polonia subió a sus redes sociales una foto rodeada de dunas y con un espejo de agua al fondo. En la toma se la ve con un look súper descontracturado, apto para disfrutar a toda hora. Se trata de un equipo deportivo gris que llevó con una remera al tono y unas zapatillas negras.

Para reforzar su mensaje expresó cómo vive ella misma: "¡Agradecida siempre!"

"Ejercer gratitud genera emociones positivas, mejora nuestro ánimo", declaró y agregó un pensamiento para justificar semejante afirmación: "(la gratitud) Produce empatía y nos ayuda a tener vínculos más fuertes. Fortalece nuestro sistema inmune y eso mejora nuestra calidad de vida".

Esta no es la primera vez que Juliana Awada se refiere a la gratitud como una actitud clave en la vida. "Creo que todo lo que se termina es un tiempo de agradecimiento. Todo lo que empieza es oportunidad. Se trata de darle importancia a lo que, al final del día, se queda con nosotros", había escrito en su cuenta de Instagram a fin de 2021.

"Quiero que la salud nos acompañe a todos. Que el amor permanezca en los abrazos y en las palabras justas para quienes conozco y para quienes no tanto. En estos años aprendí que todos tenemos batallas hacia adentro y hacia afuera. Con salud y con amor, se nos hace más llevadero el camino", continuaba diciendo el mensaje que cerraba con buenos deseos para este año.