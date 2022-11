Julia Roberts sí que sabe cómo darle un giro deportivo al clásico traje sastre para la oficina. Y es que, es una realidad, la actriz se ha ganado un galardón especial en el mundo de la moda por llevar, en casi todas sus apariciones, conjuntos de sastrería impecable.



La actriz estadounidense Julia Roberts tiene 55 años y ya es reconocida por vestir un sinfín de variaciones con elegantes trajes sastre. Sin dudas, lo hace con mucha naturalidad vaya donde vaya; es un clásico de su armario y de seguro tiene unos cuantos.

Durante una reciente promoción de su nueva película, elevó al clásico outfit en un combo de moda digno de imitar. Así fue, su último look de sastrería dio un cambio atlético hacia los modelos sencillamente brillantes que definían su estilo en la alfombra roja en los años 90.

A diferencia de aquel elegante gris de Armani que lució de manera impresionante en los Globos de Oro de 1990, ahora este traje exclusivo se llevó todas las miradas.

Exclusivo: el traje de Julia Roberts

Se trata de un moderno traje sastre de Adidas X Gucci que Julia Roberts vistió durante el programa Jimmy Kimmel Live junto a su coprotagonista de Ticket To Paradise, George Clooney. El modelo se llevó todas las miradas y no era para menos: tenía un estilo contemporáneo y no podía lucir más chic.

La pieza exclusiva de lujo deportivo ha sido un imán de todas las miradas. Se puede ver en detalle que tiene unos exquisitos puños con peluche, logotipos y las tres rayas clásicas en la chaqueta, como también en el pantalón.

Esta vez sí que ha sido un guiño a cómo llevar una prenda con tanta elegancia y sensualidad, y lo mejor es la comodidad que ha demostrado al verla caminar.

El traje exclusivo de Julia Roberts que se llevó todas las miradas - Fuente: Vogue México

El look completo se llevó todas las miradas

Sin embargo, más allá del impresionante traje, lo más notorio del look de la actriz han sido su excelente elección de lentes estilo aviador. ¡Muy Julia! Por más que las tendencias de moda cambien constantemente, Julia Roberts siempre levanta la bandera con su manera de vestir tan característica.

El toque final lo dio en sus pies con unos elegantes stilettos de charol. Digna de imitar, ¿no crees?

¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.