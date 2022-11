Claves para entender el Hi-Lo y llevarlo como una auténtica influencer

Hace ya varias temporadas que el estilo Hi-Lo, o High Low, se asoma tanto en las pasarelas como en el street style. Este estilo es una derivación del athleisure, que combina prendas estrictamente deportivas con otras que no lo son.

El estilo de vida actual, con todas sus actividades y cambios de rutina hizo que la ropa ya no se encuentre encasillada según el uso para el cual fue pensada originalmente. La nueva normalidad nos lleva a armar looks que deben ser a la vez cómodos y con estilo. Así, el estilo Hi-Lo se caracteriza por lograr mezclar de manera armónica prendas opuestas, prendas exclusivas, típicamente de noche, sofisticadas y formales con otras prendas intervenidas con roturas y desgastes, prendas básicas, deportivas o de marcas más accesibles.

Una falda lentejuelas diseñada para un look de noche se combina en el estilo Hi-Lo con una remera básica. Foto: Vogue

Foto: Vogue

Este estilo que es tendencia entre las influencers de moda, combina prendas de mundos aparentemente tan diferentes logrando un look interesante, moderno e original, ya que cada una de nosotras combina las prendas de manera inigualable y única. Además este estilo nos permite crear looks tanto para el día como para la noche o para un evento específico, según cómo elijamos combinar las diferentes prendas.

El estilo Hi-Lo hace que las prendas de sastrería luzcan más casuales mientras que logra que las prendas deportivas parezcan más sofisticadas. Foto: Vogue

Foto: @oliviapalermo.

Foto: @rutaenroute.

En el estilo Hi-Lo no solo se mezclan tipos de prendas sino que también se combinan texturas y materiales que tradicionalmente no se usan en un mismo outfit, como la seda y el cuero, o las prendas metalizadas combinadas con prendas casuales y con menor peso visual.

Lo importante de este estilo es aprender a lograr un look armónico y equilibrado, al ser un estilo moderno y flexible podés probar diferentes combinaciones para encontrar la que mejor se adapta a tu estilo. Una manera de empezar a crear outfits Hi-Lo es combinar prendas de sastrería con ropa deportiva en la misma gama de colores, para así lograr equilibrio visual. Y si no te animás a empezar por completo con un total look Hi-Lo, incorporá accesorios o detalles que habitualmente no usarías con ese outfit.

Armá un look en una gama de tonos combinando prendas formales y casuales. Foto: Vogue.

Foto: @valerie.kei.

Te dejo algunas inspiraciones de Street Style para que te animes a incorporar este estilo a tus looks:

Zapatillas para toda ocasión

Combiná las clásicas zapatillas urbanas con prendas de sastrería e incluso con vestidos elegantes. También podés usarlas con faldas midi tejidas o de tela satinada, logrando así un look muy canchero y estiloso.

Combiná zapatillas con prendas de sastrería. Si buscás un look más urbano elegí una remera gráfica. Foto: @cocobeaute,

Foto: @muymona

Paillettes a toda hora

Usá un prenda inferior de lentejuelas o bordada combinada con una remera básica o un buzo con capucha, así vas a lograr poder llevar de día prendas típicamente pensadas para la noche. Los brillos ya no son solo para la noche. Foto: @muymona Foto: @muymona Foto: @muymona

Blazer, la prenda multi función

Es una prenda que tiene mil usos, desde outfits casuales hasta los tradicionales looks de oficina.

Animate a usarlo con prendas básicas y oversize para lograr un aspecto moderno y sofisticado. Foto: @charlottebridgeman Foto: @rutaenroute

El clásico buzo

Los buzos con capucha son una de las prendas en tendencia, y más aún si son oversize. Combinalos con faldas para lograr una mezcla única entre una prenda típicamente femenina y una deportiva. Conseguí un look descontracturado pero con muchísimo estilo. Foto: @chiaraferragni. Foto: @chiaraferragni Foto: Vogue.

Remeras gráficas

Durante muchos años las remeras con diseños gráficos fueron un must de los guardarropas para luego quedar relegadas. Este año volvieron y además de combinarse en los clásicos looks casuales, ahora se combinan con pantalones sastres dandole un giro casual a una prenda claramente formal. Foto: @nettiweber. Foto: @nettiweber. Foto: Vogue México Foto: Vogue México

Tené siempre presente que al momento de pensar un look lo más importante es que te sientas cómoda en él, que te represente y que sea fiel a tu estilo. Animate a incorporar las tendencias en la medida que te sientas cómoda con ellas, probá y divertirte con la moda, logrando así que tus looks te ayuden a mostrar al mundo tu mejor versión.

* Mery Montes de Oca es asesora de Imagen y personal shopper